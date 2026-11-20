به نوشته قدیمی‌ترین نشریه سیاست خارجی آمریکا، جنگ ایران با تهدید امنیت انرژی و تجارت، معادلات اقتصادی خلیج‌فارس و جهان را تغییر داده است.

به گزارش تسنیم، نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی در گزارشی تحلیلی با عنوان «جنگ ایران جهان را برای همیشه تغییر داده است» به بررسی پیامدهای بلندمدت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر معادلات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان پرداخت و نوشت که آثار این جنگ فراتر از تحولات نظامی و خسارات کوتاه‌مدت آن

خواهد بود.

این گزارش که به قلم «کنت ام. پولاک»، معاون سیاست‌گذاری مؤسسه خاورمیانه، منتشر شده، تأکید می‌کند که اگر چه تاکنون موضوعاتی مانند افزایش نقش پهپادها و موشک‌ها در جنگ‌های آینده، آسیب‌پذیری مسیرهای حیاتی تجارت جهانی از جمله تنگه هرمز و باب‌المندب و محدودیت‌های توان تسلیحاتی آمریکا مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما تحولات مهم‌تری در حال شکل‌گیری است که آثار آن ممکن است تا دهه‌ها باقی بماند.

به نوشته فارن‌پالیسی، مسئله اصلی برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صرفاً میزان خسارات فیزیکی حملات نیست، بلکه پیامدهای امنیتی این حملات بر الگوی اقتصادی آنهاست.

اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس طی دهه‌های گذشته بر مبنای تبدیل شدن به مراکز امن تولید انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، گردشگری و خدمات مالی شکل گرفته است. با این حال، حملات موشکی و پهپادی می‌تواند این تصور را که منطقه از امنیت پایدار برخوردار است، تضعیف کند.

فارن‌ پالیسی معتقد است حتی اگر بخش عمده حملات رهگیری شود، تداوم تهدیدهای امنیتی می‌تواند شرکت‌های انرژی، کشتیرانی و بیمه را نسبت به ادامه فعالیت در منطقه دچار تردید کند و بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگذارد.

افزایش قدرت منطقه‌ای ایران

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به ارزیابی پیامدهای جنگ برای جایگاه منطقه‌ای ایران اختصاص دارد. فارن‌ پالیسی معتقد است جنگی که با هدف تضعیف قدرت منطقه‌ای ایران و تغییر ساختار سیاسی این کشور آغاز شد، ممکن است در نهایت به افزایش برخی ظرفیت‌های بازدارندگی و نفوذ تهران منجر شود.

پولاک مدعی است رهبران جدید ایران رویکردی سخت‌گیرانه‌تر و تهاجمی‌تر نسبت به گذشته دارند و محدودیت کمتری برای استفاده از ابزارهای نظامی در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی قائل هستند.

این گزارش همچنین دو تحول مهم را در محاسبات راهبردی ایران برجسته می‌کند؛ نخست، ایران در جریان جنگ نشان داده است که توانایی ایجاد اختلال جدی در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را دارد؛ اقدامی که می‌تواند بدون نیاز به درگیری مستقیم با قدرت‌های بزرگ، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی ایجاد کند.

دوم، حملات موشکی و پهپادی گسترده به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشان داده است که حتی با وجود عملکرد سامانه‌های پدافندی پیشرفته، تهدیدهای موشکی ایران می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی قابل توجهی به این کشورها تحمیل کند.

فارن ‌پالیسی معتقد است این دو تجربه ممکن است محاسبات امنیتی ایران را در دوره پس از جنگ تغییر دهد و توان بازدارندگی این کشور را در سطح منطقه‌ای افزایش دهد.

همکاری ایران، روسیه و چین عمیق‌تر می‌شود

در بخش دیگری از این گزارش، به افزایش همکاری‌های میان ایران، روسیه و چین اشاره شده است. بر این اساس، احتمال دارد ایران پس از جنگ از سطح همکاری راهبردی عمیق‌تری با مسکو و پکن برخوردار شود؛ موضوعی که می‌تواند در بازسازی توان دفاعی و تهاجمی ایران مؤثر باشد.