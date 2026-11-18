دبیرخانه بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از دریافت ۷۷۶ اثر مستند در سه بخش کوتاه، نیمه‌بلند و بلند خبر

داد. دبیرخانه بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آمار آثار رسیده را اعلام کرد، طبق این آمار در نهایت از میان بیش از ۸۰۰ فیلم که برای حضور در جشنواره ثبت‌نام کرده بودند، ۷۷۶ فیلم به دبیرخانه رسیدند، از این تعداد ۵۴۷ مستند کوتاه، ۱۲۸ مستند نیمه‌بلند و ۱۰۱ مستند بلند ارزیابی شدند.

در این دوره ۴۲۱ فیلم متقاضی برای حضور در جایزه شهید آوینی بوده و ۵۲۴ فیلم مستند نیز برای حضور در بخش «ایران» ثبت شد. در میان آثار رسیده، مستندهای اجتماعی، خانواده، تاریخی و میراث فرهنگی، دینی، آیینی، مردم‌شناسی و محیط زیست به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند. استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد آثار ثبت شده در سامانه را به خود اختصاص داده‌اند. بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵ در پردیس ملت برگزار می‌شود.