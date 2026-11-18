کد خبر: ۳۴۲۴۵۳
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از دوم دیماه آغاز میشود
همزمان با میلاد امیرالمؤمنین(ع) نمایشگاه کتاب ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز میکند.
محسن جوادی، رئیس سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران همزمان با میلاد حضرت علی(ع) از روز چهارشنبه دوم دیماه۱۴۰۵ آغاز به کار میکند و میزبان علاقهمندان کتاب و کتابخوانی خواهد بود. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ با اعلام این خبر گفت: فراخوان ثبتنام برای حضور در سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران طی روزهای آینده منتشر خواهد شد تا ناشران برای حضور در این رویداد اقدامات لازم را انجام دهند.