همزمان با میلاد امیرالمؤمنین(ع) نمایشگاه کتاب ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز می‌کند.

محسن جوادی، رئیس سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همزمان با میلاد حضرت علی(ع) از روز چهارشنبه دوم دی‌ماه۱۴۰۵ آغاز به کار می‌کند و میزبان علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی خواهد بود. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ با اعلام این خبر گفت: فراخوان ثبت‌نام برای حضور در سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی روزهای آینده منتشر خواهد شد تا ناشران برای حضور در این رویداد اقدامات لازم را انجام دهند.