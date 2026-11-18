فراخوان ارسال آثار به ششمین اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی با هدف بررسی و تبیین پیوند اندیشه مهدویت و انقلاب اسلامی منتشر شد.

این اجلاس با دعوت از پژوهشگران، استادان دانشگاه و دانشجویان، سه محور اصلی «آرمان‌های مهدوی و انقلاب اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید»، «انقلاب اسلامی و آموزه مهدویت در منظومه فکری رهبر شهید» و «پیوند انقلاب اسلامی و مهدویت در منظومه فکری رهبر شهید» را دنبال می‌کند. بر اساس این فراخوان، رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، مقالات علمی و پژوهش‌های کاربردی قابل ارسال هستند. آثار برگزیده امکان انتشار در نشریات علمی و پژوهشی و کتاب اجلاس را خواهند داشت. این فراخوان همچنین دارای مجوز ISC وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مهلت ارسال آثار تا چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده.