دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی به مناسبت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، رهبر شهید انقلاب اسلامی را از دلدادگان کتاب‌خوانی و مشوقان همیشگی ترویج فرهنگ مطالعه دانست و بر ضرورت پاسداشت جایگاه کتاب در عصر تحولات فناوری و هوش مصنوعی تأکید کرد.

در بخشی از متن پیام حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «کتاب، یکی از ارزشمندترین دستاورد‌های تمدن بشری و میراث‌دار حکمت و خرد نسل‌هاست؛ سرچشمه‌ای ماندگار از آگاهی و معرفت که با گشودن افق‌های تازه پیش روی انسان، زمینه‌ساز رشد فکری، بالندگی علمی و تعالی فرهنگی جوامع است. در این ایام، یاد و سیره معرفتی رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه‌الشریف) را که خود از دلدادگان کتابخوانی و از مشوقان جدی و همیشگی کتاب و کتاب‌خوانی بودند، گرامی می‌داریم.»

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تصویب «سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید»، بر اهمیت راهبردی نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه تأکید کرده است. تحقق این هدف، مستلزم توجه جدی به موانع اقتصادی و ساختاری در زنجیره تولید، نشر و دسترسی به کتاب است. کتاب همچنین می‌تواند یکی از ابزار‌های مؤثر معرفی ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران به جهان باشد. حمایت از ترجمه و انتشار آثار ایرانی در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباط میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان دیگر کشورها، فرصتی ارزشمند برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و شناساندن میراث فکری و ادبی ایران است.»