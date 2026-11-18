محمدرضا حبیب‌اللهی، مدیر انتشارات انقلاب اسلامی، تقریظ‌های رهبر شهید انقلاب بر کتاب‌ها را فراتر از یادداشت‌هایی درباره آثار ادبی و بخشی از یک دستگاه فرهنگی برای ترویج کتابخوانی دانست. وی در حاشیه مراسم رونمایی از تقریظ رهبر شهید بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» نوشته نیما اکبرخانی، گفت: ایشان خود را نسبت به کتاب و کتابخوانی مکلف می‌دانستند و معرفی قهرمانان دفاع مقدس و جریان مقاومت، به‌ویژه از طریق آثار مبتنی بر تاریخ شفاهی، مورد توجه ویژه‌شان بود.

او با اشاره به اهمیت معرفی شخصیت‌ها و حماسه‌های مقاومت افزود: رهبر شهید معمولاً به آثاری توجه داشتند که زندگی شهدا و قهرمانان را روایت می‌کردند؛ اما نویسنده این کتاب با بهره‌گیری از ظرفیت تخیل و قالب رمان، به سراغ روایت این موضوع رفته است.

نیما اکبرخانی، نویسنده کتاب نیز در این مراسم گفت: پذیرفتن مسئولیت نگارش این اثر، به‌ویژه با توجه به توصیه رهبر شهید انقلاب درباره پرداختن به ادبیات و داستان انقلاب در حوزه دفاعی، کار ساده‌ای نبود. نگارش کتاب را از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز کردم و در آذر همان سال به پایان رساندم.

وی ادامه داد: تلاش کردیم روایت رشد و پیشرفت ایران در حوزه دفاعی را در قالب داستانی متفاوت ارائه کنیم. شیوه انتخاب‌شده برای این کتاب از نظر فرمی تجربه‌ای پرریسک بود و توصیه رهبر شهید انقلاب به‌صورت مستقیم و در لایه‌های آشکار داستان مطرح نمی‌شد.

متن کامل تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتاب «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» به این شرح است:

«شیرین و هنرمندانه نوشته شده است در واقع باید آن را گونه‌ تازه‌ای از رمان جنگ به شمار آورد. این سبک‌ها باید تشویق شود.»

(مرداد ۱۴۰۳)