سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: در دفاع مقدس رمضان، توان دفاعی ایران در مقابل بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان به اثبات رسید. توان و ظرفیت دفاعی پاسخ قاطع، به موقع و مؤثر را در اختیار داریم.

سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در نهمین نشست دستاورد‌ها و موفقیت‌های صنعت دفاعی؛ سیمای جدید ایران قوی گفت: ایران توانسته است دشمن را زمین‌گیر کند؛ ما در توطئه‌های خارجی و فتنه‌های داخلی سه هدف کلان را از دشمن دیدیم که در رسیدن به آن ناموفق بوده‌اند.

وی افزود: دین ما مورد طمع دشمن بود و دشمن به دنبال تضعیف دین بوده است؛ دین در مقابل جهان‌خواران همیشه منشا ایجاد مقاومت و دفاع است.

سردار طلایی‌نیک در ادامه گفت: دوم، حاکمیت ملی و مردم‌سالاری دینی ما مورد طمع دشمن بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: سوم، پیشرفت ما مورد طمع دشمن است که با توان علمی ایران با این هدف دشمن مقابله شد و دشمن نتوانست به این اهداف برسد

سردار طلایی‌نیک گفت: در دفاع مقدس رمضان، توان دفاعی ایران در مقابل بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان به اثبات رسید.وی افزود: توان و ظرفیت دفاعی پاسخ قاطع، بموقع و مؤثر را در اختیار داریم.

سردار طلایی‌نیک در ادامه اظهار داشت: محاسبات دشمن در بسیاری از موارد به صورت عملی غلط از آب درآمده است

وی همچنین تصریح کرد: بازدارندگی فعال باید همواره در اولویت ما باشد.

قدرت دفاعی ایران جهش‌یافته‌تر از قبل جنگ رمضان است

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: شیوه‌هایی که دشمن استفاده کرد، برخی از آنها شاید قبلاً شناخته شده بود و برخی در فرآیند جنگ شناخته شد.

وی افزود: لذا متناسب با این ساز و کار‌های پس از جنگ ۴۰ روزه، بحمدالله به گونه‌ای فراهم شده است که الان قدرت دفاعی و آمادگی‌های دفاعی جهش یافته‌تر از دوران قبل از جنگ رمضان در نیرو‌های مسلح وجود دارد.

سردار ابن‌الرضا: تحولات میدان را تبدیل به فناوری کردیم

سردار ابن الرضا، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز در نهمین نشست دستاورد‌ها و موفقیت‌های صنعت دفاعی؛ سیمای جدید ایران قوی گفت: امروز هر گامی که در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور بر می‌داریم، ادامه راه شهدایی است که جان خود را در این مسیر فدا کردند. وی افزود: امروز وظیفه ماست که با کار جهادی، ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، سردار ابن‌الرضا در ادامه اظهار داشت: ما به دلایل مختلف، به‌مراتب در جنگ رمضان قوی‌تر و فناورانه‌تر ایستادگی کردیم و بهتر جنگیدیم و در این مسیر صدمه‌ای به دانش و توانمندی ما وارد نشد.