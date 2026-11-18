رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تحول در سازوکارهای نظارت و تنظیم بازار، حرکت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی‌های سنتی و میدانی به سمت نظارت هوشمند و الکترونیکی، بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در کنترل بازار و تقویت شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا را از الزامات حکمرانی کارآمد دانست.

دکتر مسعود پزشکیان در نشستی با حضور وزیر دادگستری، رئیس و جمعی از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن بررسی عملکرد، اقدامات و برنامه‌های این سازمان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های نظارت هوشمند، تقویت ظرفیت‌های مردمی در کنترل و پایش بازار و استقرار عدالت در تمامی سطوح حکمرانی تأکید کرد.

در این نشست، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گزارشی از عملکرد، اقدامات اجرائی و برنامه‌های این سازمان در حوزه نظارت بر بازار، رسیدگی به تخلفات اقتصادی و اجرای مأموریت‌های قانونی ارائه کرد. وزیر دادگستری نیز ضمن تشریح اقدامات صورت‌گرفته، به تبیین مسائل، چالش‌ها، الزامات و نیازهای سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت.

رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارت و رسیدگی و حرکت به سمت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین تأکید کرد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه باید سازوکار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی از شیوه‌های سنتی و مبتنی بر رسیدگی‌های میدانی به سمت نظام نظارت و رسیدگی الکترونیکی و هوشمند سوق پیدا کند، تصریح کرد: به جای توسعه ساختمان‌ها، گسترش ساختارهای فیزیکی و ایجاد مجموعه‌های متمرکز، باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های الکترونیکی سازمان را تقویت کنیم و بستر لازم برای انجام هوشمند و برخط مأموریت‌ها را فراهم ‌آوریم.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استقرار و تکمیل سامانه جامع کدگذاری و رهگیری کالا تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از این سامانه، امکان رصد و رهگیری دقیق جریان کالا فراهم می‌شود و به‌راحتی می‌توان مشخص کرد چه شخصی، چه کالایی را، از کجا و با چه قیمتی خریداری کرده است. این اطلاعات می‌تواند بستر مؤثری برای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، شناسایی تخلفات و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی باشد.

پزشکیان با اشاره به پیگیری‌های مکرر خود از مسئولان اقتصادی کشور در این زمینه خاطرنشان کرد: این موضوع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نیز قابلیت اجرا و پیگیری دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و انسجام بیشتر، از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌ای موجود برای تحقق شفافیت اقتصادی استفاده کنند.

مدیریت مصرف انرژی باید

به اولویت جدی زندگی مردم تبدیل شود

خبر دیگر اینکه، رئیس‌جمهور صبح چهارشنبه به‌صورت سرزده و به‌منظور حضور در چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور، وارد استان قزوین شد.

وی در این نشست که با موضوع هم‌اندیشی درباره مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی، ارائه راهکارها و گزارش عملکرد شهرداران برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سراسر کشور، اظهار داشت: دلیل حضور بنده در این نشست، برقراری هم‌فکری و تعامل هرچه بیشتر است و معتقدم برگزاری وبینار، در مقایسه با ارتباط چهره‌به‌چهره، اثرگذاری لازم را ندارد.

دکتر پزشکیان با اشاره به میزان بالای مصرف سوخت و انرژی در کشور، تصریح کرد: در حوزه سوخت و انرژی، حداقل سه برابر میانگین جهانی مصرف می‌کنیم و ضروری است برای عبور از شرایط پیچیده کنونی، مدیریت بهینه مصرف به یک اولویت جدی در زندگی مردم تبدیل شود.

رئیس‌جمهور از تمامی شهرداران، مدیران و مردم خواست با توجه به شرایط موجود، موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی را سرلوحه اقدامات و زندگی خود قرار دهند و افزود: ما مدیران، مسئولان اجرائی و خدماتی کشور، ابتدا باید از خودمان در زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی آغاز کنیم تا بتوانیم با توجه به وجود ناترازی‌ها، فصل زمستان را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان و محدودیت‌های ایجادشده برای کشور، بر ضرورت صیانت از استمرار فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد و گفت: بارها تأکید کرده‌ام که اولویت من این است که هرگز اجازه ندهم چرخ تولید متوقف شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تأمین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید در آخرین مرحله و در صورت لزوم محدود یا قطع شود، تصریح کرد: ضرورت دارد سوخت و انرژی صنایع و واحدهای تولیدی، آخرین گزینه در زمان اعمال محدودیت‌ها باشد؛ چرا که اگر چرخ تولید متوقف شود، متناسب با آن شاهد بیکاری و بروز مشکلات متعدد خواهیم بود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: توقف تولید و ایجاد بیکاری همان چیزی است که دشمنان به دنبال آن هستند تا از شرایط موجود و نارضایتی‌های عمومی سوءاستفاده کنند؛ بنابراین همه دستگاه‌ها، مدیران و مسئولان باید با مدیریت صحیح مصرف و اتخاذ تدابیر لازم، هم در تأمین انرژی مورد نیاز کشور و هم در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی می‌تواند به تقویت کسب‌وکارها و حمایت از تولید منجر شود، اظهار داشت: اگر فرآیندها به‌درستی مدیریت شوند، تلاش دشمنانی که به دنبال فلج کردن کشور هستند، ناکام خواهد ماند. با ظرفیت‌های موجود در کشور و مدیریت صحیح و بهینه منابع، می‌توانیم از شرایط سخت کنونی عبور کنیم و اصل اساسی در این زمینه، درست مصرف کردن است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت برخورداری تمامی مسئولان از طرح و برنامه‌های اجرائی مشخص در حوزه اصلاح مصرف سوخت و انرژی، تصریح کرد: هدف‌گذاری‌ها باید بر مبنای کاهش هزینه‌ها، افزایش اثربخشی، ارتقای کارآمدی و بهبود کیفیت انجام شود و متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای هر بخش و استان، برنامه‌ای منسجم برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی داشته باشیم.

رئیس‌جمهور بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌های موفق میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: تجربه‌های موفق باید شناسایی، ثبت و به سایر استان‌ها منتقل شوند؛ چرا که می‌توانیم از تجربه و عملکرد یکدیگر درس بگیریم و از ظرفیت‌های موجود برای اصلاح رویه‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کنیم. همچنین مدیران و افرادی که با تصمیمات و عملکرد خود موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری می‌شوند، باید مورد ارزیابی و برخورد مناسب قرار گیرند و سازوکارهای اصلاحی و بازدارنده درباره آنها اعمال

شود.

در ادامه مراسم، حدود 10 تن از شهرداران کلان‌شهرها و مراکز سایر استان‌ها، گزارش مفصلی از اقدامات انجام‌شده، تبیین تجارب موفق، تشریح شیوه‌های تعامل و راهکارهای خود در زمینه اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه سوخت ارائه کردند.

در این گزارش‌ها، فرهنگ‌سازی، بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه و تجهیز تصفیه‌خانه‌های فاضلاب محلی، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی و تسهیل‌گری دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت و انرژی، از جمله راهکارهای مورد تأکید شهرداران بود.