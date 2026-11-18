جنبش‌های مقاومت اسلامی در پیام‌هایی ارتحال آیت‌الله حسین وحید خراسانی را تسلیت گفتند.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با حوزه علمیه قم، دیگر حوزه‌های علمیه و عموم مؤمنان، درگذشت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

وی در این پیام اعلام کرد: از طرف خود و حزب‌الله، صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی را به حوزه علمیه قم و همه حوزه‌های علمیه و عموم مؤمنان تقدیم می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم در ادامه با اشاره به خدمات علمی و دینی آیت‌الله خراسانی بیان کرد که وی عمر خود را در خدمت به اسلام و مکتب ولایت سپری کرد و با قدرت از مسیر حق دفاع کرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین با اشاره به میراث علمی این مرجع دینی، افزود: آیت‌الله خراسانی آثار علمی بزرگی از جمله پژوهش‌ها، درس‌ها و تألیفات و نیز شاگردانی که نزد وی پرورش یافته‌اند، از خود برجای گذاشته است؛ آثار و برکات این میراث پس از درگذشت وی نیز ادامه خواهد داشت.

جنبش نجباء: میراث علمی و معنوی آیت‌الله وحید خراسانی ماندگار خواهد بود

شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرائی جنبش نجباء عراق نیز خاطرنشان کرد: با قلب‌هایی آکنده از ایمان به قضا و قدر الهی، رحلت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (قدس‌سره) را به محضر امام عصر (عج)، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، خانواده مکرم، شاگردان و دوستداران آن فقید و عموم مؤمنان تسلیت عرض می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آن عالم فقید عمر خود را وقف خدمت به معارف اهل‌بیت‌(ع) کرد و در تدریس، پژوهش، تألیف و تربیت نسل‌هایی از علما و فضلای حوزه نقشی برجسته داشت. همچنین در دفاع از مکتب اهل‌بیت، احیای شعائر و خدمت به مؤمنان و یتیمان حضوری اثرگذار داشت.

السعیدی تاکید کرد: رحلت ایشان ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و امت اسلامی است. آثار علمی و معنوی این مرجع عالی‌قدر، در یاد و جان شاگردان و دوستدارانش ماندگار خواهد بود.

سید عمار حکیم: آیت‌الله وحید خراسانی میراث علمی

و معرفتی گسترده‌ای در حوزه علمیه برجای گذاشت

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در پیامی خاطرنشان کرد: با قلبی پر از غم و اندوه ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ وحید خراسانی را به تمام امت اسلامی، مراجع عالیقدر و حوزه‌های علمیه تسلیت

می‌گویم.

به گزارش ایرنا، در این پیام آمده است: آیت‌الله وحید خراسانی عمر شریف خود را در میادین علم، فقه و تدریس سپری کرد و حیات خود را وقف خدمت به علوم اهل بیت علیهم‌السلام برد. ایشان میراث علمی و معرفتی گسترده‌ای در مسیر حوزه علمیه برجای گذاشت و در پیشبرد جنبش علمی و جایگاه مرجعیت دینی نقشی ارزشمند ایفا کرد.

عمار حکیم تاکید کرد: ارتحال این شخصیت برجسته علمی، ضایعه‌ای بزرگ برای مؤسسات دینی و محافل علمی است و علما در حفظ و صیانت دین و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش مهمی دارند که امام صادق علیه‌السلام در این خصوص می‌فرماید: هنگامی که عالمی از دنیا می‌رود، رخنه‌ای در اسلام به‌وجود می‌آید که هیچ چیزی آن را نمی‌بندد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق این ضایعه را به مراجع عالیقدر دین، علمای بزرگ، حوزه‌های علمیه، خانواده و شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت گفت و برای آن‌ها آرزوی صبر و شکیبایی کرد.

حکیم در پایان این پیام افزود: از خداوند متعال مسئلت دارم ایشان را مشمول رحمت و رضوان گسترده خویش قرار دهد، با حضرت محمد(ص) و خاندان پاک ایشان (علیهم‌السلام) محشور کند، در بهشت برین جای دهد و در برابر خدماتی که به دین، علم و مذهب ارائه کرد، بهترین پاداش را به وی عطا کند؛ همچنین به همگان صبر و شکیبایی نیکو عنایت کند.