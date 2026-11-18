مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله ‌العظمی وحید خراسانی پنجشنبه و جمعه از سوی رهبر انقلاب برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی از سوی رهبر معظم انقلاب، امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، همچنین مراسم بزرگداشت دیگری برای مرحوم آیت‌الله ‌العظمی وحید خراسانی از سوی رهبر معظم انقلاب، جمعه‌شب بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) در حرم حضرت معصومه (س) در قم برگزار خواهد شد.