رهبر معظم انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، ایشان را یکی از ارکان اصلی تعلیم فقه و اصول در حوزۀ علمیّه معرفی کردند.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خبر رحلت استاد بزرگ حوزۀ علمیّه، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی واصل شد. آن بزرگوار یکی از ارکان اصلی تعلیم فقه و اصول در حوزۀ علمیّه بشمار می‌رفتند. دو مجلس درسی روزانۀ ایشان در دهه‌های اخیر از اصلی‌ترین محافل درسی محسوب می‌شد. در این درس‌ها، علاوه‌بر جهات تحقیقی شخصِ خود ایشان، توجّه جدّی و عمیق و حق‌شناسانه به نظرات بعضی از برجسته‌ترین دانشمندان دوره‌های اخیر حوزۀ علمیّۀ نجف اشرف و تسلّط بر آن به‌خوبی منعکس بود. این جهت از آنجا که همواره با بیان شیوا و منظّم و مستحکم استاد بزرگوار توأم بود، هر جلسه از درس را برای طالبین علم و فضل به ساعتی نافع و غنیمت مبدّل می‌ساخت. امروز عدّۀ عمده‌ای از مدرّسین و فضلاء در حوزۀ علمیّۀ قم و بلکه سایر حوزات کشور و جمعی از روحانیون بلاد، افتخار حضور در درس آن بزرگوار را در سوابق علمی خود درج می‌نمایند و همگان با تحسین از ظهور پررنگ و خالصِ عنصر سرسپردگی به ذوات مقدّسۀ معصومین صلوات‌الله و سلامه‌ علیهم اجمعین در کلام و مرام ایشان یاد می‌کنند. بی‌شک آن‌جناب به‌واسطۀ زحمات ممتد و مستمر در راه شریعت و مذهب، حقّ عظیمی بر جامعۀ مؤمنین و حوزات علمیّه دارند که همگان باید به‌یاد و شاکر آن باشند. اینجانب این مصیبت را به سَرورمان عجّل‌الله‌تعالی فرجه‌الشّریف و حوزات علمیّه و عموم مؤمنین و به‌خصوص بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و از حضرت حق جلّ‌و‌علا برای آن بزرگوار علوّ درجات مسالت دارم.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۶/آبان/۱۴۰۵

تشییع باشکوه آیت‌الله وحید خراسانی در قم

با حضور پرشور مردم

مراسم تشییع با شکوه و تاریخی پیکر مطهر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی(ره)، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، صبح چهارشنبه با حضور پرشور مردم وفادار و انقلابی، علما، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، مسئولان کشوری و استانی و طلاب از مسجد فاطمیه واقع در خیابان ۱۹ دی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار و بسیاری دیگر از بزرگان حوزه در این مراسم حضور یافتند تا به مرجع عالیقدر و استاد بزرگ حوزه علمیه ادای احترام کنند. شخصیت‌های حوزوی، اعضای جامعه مدرسین حوزه و شورای عالی حوزه‌های علمیه، مدیران عالی حوزوی، مسئولان کشوری و لشکری، اساتید و فضلای حوزه، جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری، استاندار و مسئولان استانی هم همگام با اقشار مختلف مردم انقلابی با چشمانی اشکبار در این مراسم شرکت کردند.

پس از مراسم تشییع باشکوه و تاریخی استاد بزرگ حوزه علمیه و ورود پیکر حضرت آیت‌الله وحید خراسانی(ره) به حرم مطهر بانوی کرامت و انجام طواف، نماز بر پیکر مطهر این مرجع عالیقدر در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر

اخت الرضا(سلام الله علیها) اقامه شد.

مراسم تشییع پیکر این مرجع عالی‌قدر در مشهد مقدس نیز امروز از ساعت ۹ صبح از مدرسه علمیه آیت‌الله ‌العظمی خویی به سمت حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (علیه آلاف التحیة والثناء) برگزار می‌شود و در جوار خورشید هشتم تدفین خواهد شد. مراسم ترحیم حضرت آیت‌الله ‌العظمی وحید خراسانی(ره) امروز پس از نماز مغرب و عشا از طرف بیت معظم‌له در مدرسه علمیه آیت‌الله‌العظمی خویی (قدس‌سره) مشهد برگزار خواهد شد.

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی پس از دهه‌های متمادی مجاهدت علمی و تربیت شاگردان فراوان در حوزه‌های علمیه و ترویج و تبیین معارف ناب اهل بیت(ع) سحرگاه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در یکی از بیمارستان‌های قم دارفانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.