

بی‌بی‌سی فارسی با استناد به گزارش‌های برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس، ابعاد تازه‌ای از خسارات حملات ایران به مراکز نظامی آمریکا در منطقه را آشکار کرده است؛ خساراتی که با روایت رسمی دونالد ترامپ از میزان موفقیت حملات ایران فاصله‌ای قابل تأمل دارد و بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره پنهان‌کاری دولت آمریکا و تلاش کاخ سفید برای کوچک‌نمایی قدرت نظامی ایران مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، حملات ایران دست‌کم ۳۱ مرکز نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در هشت کشور هدف قرار داده و صدها ساختمان و تأسیسات آمریکایی آسیب دیده یا ویران شده‌اند. از جمله این اهداف، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین بوده است؛ مرکزی راهبردی که آسیب‌دیدن آن می‌تواند پیامدهای مهمی برای حضور و تحرکات نظامی واشنگتن در منطقه داشته باشد.

گزارش همچنین به حمله اول مارس به بندر شعیبه کویت اشاره می‌کند؛ حمله‌ای که به کشته‌شدن شش نظامی آمریکایی انجامید. در همین زمینه، یک افسر ارشد ارتش آمریکا از ضعف استحکامات و ناکافی‌بودن امکانات حفاظتی و پزشکی انتقاد و نسبت به بی‌توجهی فرماندهان به هشدارهای امنیتی اعتراض کرد و با ارسال نامه و گزارش به کنگره خواهان رسیدگی فوری شده است.

با این حال، دونالد ترامپ همچنان تلاش دارد تصویری کاملاً متفاوت از میدان نبرد ارائه دهد. او مدعی شده است که از میان هزاران پهپاد و موشک شلیک‌شده از سوی ایران، تنها شمار بسیار اندکی به اهداف خود رسیده‌اند. اما گزارش «۶۰ دقیقه» با طرح ابعاد خسارات واردشده، این پرسش را پیش می‌کشد که اگر ادعاهای کاخ سفید درباره ناکامی حملات ایران درست است، پس این حجم از خسارات و تلفات چگونه قابل توضیح است؟

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش، شمار مجروحان آمریکایی از ۸۰۰ نفر فراتر رفته و دست‌کم ۲۳ نظامی آمریکایی نیز جان باخته‌اند. این آمار در کنار خسارات واردشده به مراکز نظامی آمریکا، تصویری متفاوت از آنچه ترامپ درباره نتیجه حملات ایران تبلیغ می‌کند، ترسیم می‌کند.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا کاخ سفید برای جلوگیری از آشکارشدن ابعاد واقعی ضربات ایران، در حال کوچک‌نمایی خسارات و ارائه آمار گزینشی است؟ آنچه روشن است، شکاف میان روایت تبلیغاتی واشنگتن و اطلاعات منتشرشده درباره خسارات میدانی، بیش از پیش اعتبار ادعاهای دولت آمریکا را زیر سؤال برده است.