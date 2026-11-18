نیروی پدافند هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند پهپاد MQ9 با اقدام بموقع این نیرو در آسمان شرق تنگه هرمز خبر داد.

در ادامه موفقیت‌های نیروی پدافند هوائی ارتش در انهدام پهپادهای پیشرفته دشمن یک فروند پهپاد MQ9 در شرق تنگه هرمز، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوائی ارتش مستقر در جنوب شرق کشور و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوائی کشور شناسایی و با اقدام بموقع منهدم شد.

پیش از این، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود: بامداد روز چهارشنبه سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکوهای (لانچرهای) پرتاب پهپاد و موشک ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت با پهپادهای انهدامی، هدف قرار گرفت. پایگاه هوائی علی‌السالم از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوائی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ‌ایفا می‌کند.

به گزارش ایرنا در ادامه اطلاعیه ارتش آمده است: ما در دفاع از ایران، در برابر هیچ قدرتی سر خم نمی‌کنیم، بلکه پاسخ ما به هرگونه تهدید و تجاوز، قاطع، کوبنده و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.