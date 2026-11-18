سرویس سیاسی-

در حالی که کاخ سفید با گستاخی تمام به دنبال تحمیل زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای در مذاکرات است، رافائل گروسی نیز با لحنی طلبکارانه و در راستای خوش‌خدمتی به اربابان تروریست خود از ضرورت بازگشت به دیپلماسی می‌گوید.

روز چهارشنبه (27 آبان ماه) نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به‌کار کرد؛ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست درباره وضعیت هسته‌ای ایران گفت: همان‌طور که در گزارش من پیرامون اجرای «توافق‌نامه پادمانی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)» و مفاد مرتبط در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران مشاهده خواهید کرد، آژانس به استثنای نیروگاه هسته‌ای بوشهر، نه اطلاعاتی از ایران درخصوص وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده دریافت کرده و نه به هیچ‌یک از این تأسیسات برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی دسترسی داشته است. از این رو، آژانس قادر نبوده است به مسئولیت‌های پادمانی خود طبق «توافق‌نامه پادمانی NPT» عمل کند.

وی افزود: من نمی‌توانم درخصوص اجرای مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا قطعنامه‌های شورای حکام (مصوب نوامبر سال گذشته و ژوئن سال جاری) توسط ایران، گزارشی ارائه دهم.

این گفته در حالی است که طبق قانون و همچنین طبق بندهای سند برجام، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده است و ایران هیچ مانعی در این خصوص ندارد.

مدیرکل آژانس در ادامه بدون محکومیت حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ادعا کرد: تا زمانی که ایران اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده‌اش در اختیار ما قرار ندهد و امکان دسترسی به این تأسیسات را برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی فراهم نکند، آژانس نخواهد توانست نتیجه‌گیری کند که هیچ‌گونه انحرافی در مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران رخ نداده است.

وی همچنین گفت: بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات با هدف یافتن راه‌حلی برای مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، امری ضروری است.

گروسی همچنین بدون درنظر گرفتن علت ناامنی در تاسیسات هسته‌ای ایران و همچنین بدون توجه به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: همان‌طور که ماه گذشته در جلسه توجیهی خود برای شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کردم، از ایران می‌خواهم که تدابیر فنی و گام‌به‌گامی را مدنظر قرار دهد که شرایط لازم برای بازگشت بازرسان ما به ایران را فراهم آورد. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: چنین گام‌های فنی، تدریجی و مرحله‌به‌مرحله‌ای می‌تواند ضمن هموار کردن مسیر برای اجرای عادی پادمان‌ها در ایران، به ایجاد فضائی برای اعتمادسازی کمک کند که خود بستر مناسبی برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر خواهد بود.

وقتی گروسی طلبکار می‌شود!

نشست فصلی شورای حکام در وین در حالی روز چهارشنبه (۲۷ آبان ماه)

آغاز به‌کار کرد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر با مواضعی مدعی‌گونه و همسو با منافع غرب ظاهر شد. گروسی در اظهارات خود با اشاره به گزارش پادمانی و ادعای عدم دسترسی میدانی به تأسیسات هسته‌ای ایران (به استثنای نیروگاه بوشهر)، مدعی شد که آژانس قادر به تأیید عدم انحراف مواد هسته‌ای نبوده و از ایران خواست با تدابیر فنی و گام‌به‌گام، شرایط بازگشت بازرسان را فراهم کند تا به گفته او فضائی برای دیپلماسی و اعتمادسازی ایجاد شود.

این اظهارات طلبکارانه در حالی مطرح می‌شود که گروسی برای جلب رضایت ترامپ و رژیم کودک‌کش صهیونیستی از هیچ خیانتی فروگذار نکرده است. در روزهایی که تأسیسات هسته‌ای کشورمان هدف حملات تروریستی و جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفت، مدیرکل آژانس به جای محکومیت صریح این اقدامات ضدبشری، روزه سکوت گرفت و با انتشار گزارش‌های دوپهلو و مشکوک، عملاً جاده‌صاف‌کن تجاوزگران شد. حال با کمال پررویی موضع مدعی به خود گرفته و از بازگشت به دیپلماسیذ دم می‌زند. اصرار گروسی بر اجرای قطعنامه‌هایی که مدت‌هاست به اتمام رسیده‌اند و تکرار ادعاهای کهنه درباره بازرسی از سایت‌های هسته‌ای، دیگر خریدار ندارد. همان‌طور که پیش‌تر سخنگوی دستگاه دیپلماسی با سیلی محکم منطق نقاب از چهره این جاسوس برداشت، آژانس بدهی‌های زیادی به ایران دارد و مدیرکل آن باید ابتدا بدهی‌های قبلی خود را تسویه کند و بعد درباره روند آتی سخن بگوید.

کدام عقل سلیمی می‌پذیرد نهادی که باید نگهبان و ناظر فنی فعالیت‌های هسته‌ای باشد، به پادگانی رسانه‌ای برای پرونده‌سازی‌های سیاسی و امنیتی علیه ملت ایران بدل شود؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت‌هاست که اعتبار حرفه‌ای خود را در پای منافع غرب قربانی کرده و به ابزاری برای فشار تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اقتدار ملی خود تا اطلاع ثانوی به هیچ باج‌گیری هسته‌ای و بازرسی تن نخواهد داد و بازی‌های سیاسی گروسی و اربابانش راه به جایی نخواهد برد.