گفت: قیمت‌ها چرا رَم کرده‌اند؟ افسار آنها را چه کسی پاره کرده

است؟!

گفتم: ادعا می‌کنند که گرانی‌ها به خاطر جنگ است!

گفت: جنگ در گرانی کالا و خدمات بی‌تاثیر نیست ولی این اندازه از افسار‌گسیختگی نمی‌تواند به علت جنگ باشد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که بی‌تدبیری و نابلدی برخی از مسئولان و دراز‌دستی مفسدان اقتصادی عامل اصلی گرانی‌های افسار‌گسیخته است.

گفتم: پس مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی و مراکز امنیتی چه می‌کنند؟!

گفت: چه عرض کنم؟! شاید مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت‌المال را به حال خود رها کرده‌اند تا هر وقت دلشان خواست دست‌های پلید خود را از سر اقتصاد کشور بردارند؟!

گفتم:‌ ای عوام! مفسدان اقتصادی که سیر‌ شدنی نیستند. تعدادی از پُر‌خورهای شکم‌پرست مشغول غذا خوردن بودند و هرچه می‌خوردند سیر نمی‌شدند! بالاخره یکی از آنها از شدت پُرخوری ترکید!

بقیه گفتند؛ خوش به حالت که سیر شدی!