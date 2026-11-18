*یک محاسبه اشتباه در میان سیاستمداران و تیم نظامی و امنیتی آمریکا وجود دارد که ایالات متحده می‌تواند زمان‌بندی جنگ را کنترل کرده و ایران در پایان هر جنگی بلافاصله پیشنهاد آتش‌بس را خواهد پذیرفت. رهبر معظم انقلاب در رد صریح این توهم و خطای محاسباتی دشمن فرموده‌اند اگر دشمنان مجدداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.

معرفت

*باید توجه داشت عبارت بدون محدودیت جغرافیایی در دستور رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح فقط به معنای توسعه صرف قدرت کلاسیک مانند افزایش برد موشک‌ نیست. بلکه شامل توسعه نامتقارن رزم هم می‌شود. ما با یک غولی می‌جنگیم که بودجه سالیانه آن به اندازه بودجه ۱۰ قدرت پس از خویش است. بنابر این برای مواجهه با سرمنشاء تهدید باید با ابزار نامتقارن، استراتژی جنگی فرامنطقه‌ای را در پیش گرفت.

دیانتی

* اعتراف مفسر آمریکایی به وحشت در واشنگتن؛ مقامات ارشد آمریکا از ترس ایران در پایگاه‌های نظامی پناه گرفته‌اند! بعد از این، خرید لانه موش برای مسئولان آمریکایی به شدت گران خواهد شد!

رهنما

* مذاکرات مربوط به انتقال گاز روسیه به ایران و بررسی امکان احداث خطوط لوله در این مسیر، از جمله طرح‌هایی است که ظرفیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای کشورمان به همراه دارد و از جمله فرصت‌هایی است که در صورت مدیریت صحیح و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک هوشمندانه، می‌تواند جایگاه کشور را در معادلات انرژی منطقه ارتقا دهد.

معزی

*دولت، درست زمانی که کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی به «تاب‌آوری اجتماعی» نیاز دارد، با محدودیت‌های جدید سوخت، فشار بر جامعه را افزایش می‌دهد. مسئله، دفاع از بنزین ارزان نیست. مسئله سوءمحاسبه در اولویت‌ها است.

برزویی

*گاهی فاصله میان یک هدف بزرگ اقتصادی و تحقق آن، تنها به چند ده کیلومتر ریل وابسته است. چند ده کیلومتری که می‌تواند مسیر تجارت، ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای را متحول کند. راه‌آهن شلمچه-بصره از همین دست پروژه‌هاست. طرحی راهبردی که با وجود گذشت بیش از دو دهه از مطرح شدن آن، متاسفانه همچنان درگیر تأخیرهای اجرائی و وعده‌های تحقق ‌نیافته است.چرا؟

اعتمادزاده

*این‌بار حقیقت را از خود سیاستمداران آمریکایی بشنوید. جان اوزوف، سناتور ایالت جورجیا، با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه گفته آنها با دروغ ما را وارد یک جنگ دیگر در منطقه کردند. جنگی که نمی‌دانند چگونه به آن پایان دهند و نمی‌دانند چگونه در آن پیروز شوند. وضعیتی که خانواده‌ها در سراسر ایالت را تحت فشار قرار داده و کشاورزی جورجیا را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.

برنجیان

*ترامپ در چنان باتلاقی گیر کرده که نه می‌تواند از آن بیرون بیاید‌، نه می‌تواند به جنگ ادامه بدهد و نه می‌تواند فشار اسرائیل را تحمل نماید. تنها یک راه دارد و آن این است که شروط ۷ گانه ایران را بپذیرد و عمل کند که همین هم به معنی اعلام باخت علنی آمریکا و پیروزی قاطع ایران است.

محرابیان

*احمدرضا جلالی جاسوس هسته‌ای ایران که دستگیر و به اعدام محکوم شد فقیر و بی‌سواد نبود. از طرف حکومت و دولت نیز طرد نشده بود. ایشان دکترای هسته‎ای داشت. انگیزه و جاسوسی وی فقط و فقط شیفتگی به فرهنگ و زندگی غربی بوده است و اکثر خیانت‌ها با این دلیل انجام شده است. حکومت تمام امکانات رفاهی لازم را به ایشان و خانواده‌اش داده بود. قابل توجه افرادی که فکر می‌کنند دلیل جاسوس و یا خرابکار شدن افراد فقر است یا حکومت از دانش آنها استفاده نمی‌کند و با این پیش‌فرض نتیجه می‌گیرند دولت و حکومت مقصر است.

محتشم‌پور

*نگاه افکار عمومی در کشورهای خلیج‌فارس به آمریکا در حال تغییر است. و جایگاه این کشور در نگاه مردم منطقه از «تأمین‌کننده امنیت» به «عامل ایجاد خطر راهبردی» تبدیل شده است.

شیرنگی

*پیامبر اکرم (ص) فرمودند خدمت به خانواده، خاموش‌کننده خشم خداوند و زیاد ‌کننده حسنات و درجات است. و خدمت نمی‌کند کسی به خانواده‌اش مگر صدیق یا شهید یا کسی که خدا خیر دنیا و آخرت را برای او می‌خواهد.

صاحب‌اختیاری

*نشریه هیل گزارش داد به سندی از سنتکام دست پیدا کرده که بر اساس آن، هزینه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران تقریباً به ۴۷ میلیارد دلار رسیده که از ماه سپتامبر بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. قابل ذکر این که این برآورد خسارت به پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر منطقه را شامل نمی‌شود. هزینه کلی بسیار بیشتر است.

حاجی‌حسنی

*پنجشنبه، ۲۱ آبان، بخشی از زیرساخت ارتباطی یکی از بزرگ‌ترین غول‌های فناوری جهان یعنی شرکت مایکروسافت در ایالات متحده آمریکا دچار اختلال شد. شرکتی که بخش بزرگی از ارتباطات اداری، تجاری و سازمانی جهان به خدمات آن گره خورده است. این یعنی جهان غرب، برخلاف تصورش بسیار آسیب‌پذیر است و رفته رفته این واقعیت بیش از پیش دارد خودش را به رخ همه می‌کشد.

عشوری

* در پی حمله سایبری به شرکت مایلوا، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه پست فرانسه، اطلاعات شخصی و نشانی پستی ۲۲ میلیون نفر به‌سرقت رفت! اگر چنین وقایعی در کشور ما رخ دهد غربگرایان چه قشقرقی راه می‌انداختند!

بصیرتی

* فهم مردم، مسئولان، نظامیان و سیاستمداران از معادلات قدرت و صحنه جنگ همان است که در نماهنگ «تنگه را محکم بگیر» هر شب در میادین و اجتماعات مردمی همخوانی می‌شود:

با یا علی دم بگیر، شور دمادم بگیر دست به پرچم بگیر، تنگه را محکم بگیر

مطیع امر رهبر‌، بزن به سیم آخر دریا رو از دم بگیر‌، تنگه را محکم بگیر!

حق‌بیان

* کارشناس تایوانی می‌گوید؛ آشنایی کامل نیروهای مسلح ایران با شیوه‌های بمباران آمریکا در طول بیش از نیم‌سال گذشته، انهدام اهداف کلیدی را برای پنتاگون به مراتب دشوارتر کرده و شکار سالم پهپاد آمریکایی نیز برتری الکترونیکی و امکان هک سایر پهپادها را به رخ کشیده است!

خسروی

* تصاویر منتشر شده از تظاهرات گسترده جوانان آلمانی، ضرب‌وشتم وحشیانه معترضان به‌دست پلیس برلین را نشان می‌دهد. غرب‌گدایان نظری ندارند؟ نمی‌خواهند وا اسفا و وا حقوق بشر سر دهند؟!

اسدی‌راد

* جمهوری اسلامی ایران برای همه سناریوها آماده است و هیچ زمانی به اندازه امروز آماده نبوده است. دشمن با دقت رصد می‌شود، ابتکار عمل را از دست نخواهیم داد.

هادیان

*با توجه به اعلام خبرهایی از سوی بعضی دولتمردان که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، ضرورت دارد شخص رئیس‌جمهور که به فکر معیشت مردم است، فکر جدی به حال جریانی در بدنه دولت بکند. چرا که بعضی اطرافیان ایشان با اظهارات و تصمیم‌های سؤال‌برانگیز خود، نه تنها آب به آسیاب دشمن می‌ریزند که سیاست‌گذاری‌ها را هم از مسیر درست منحرف می‌کنند.

نیرومنش

*اصلاحات درون‌ ساختاری و توسعه اقتصادی دو مسیر جداگانه نیستند. به عبارتی ساختار سیاسی منسجم باید بتواند اهداف کلان اقتصادی را به برنامه‌های اجرائی تبدیل کند و در برابر انحرافات و ناکارآمدی‌ها واکنش نشان دهد.

شعرباف

*صورت‌های مالی شرکت‌های برخوردار از يارانه ارز ترجیحی، نشان می‌دهد حاشیه سودشان بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرده و تنها چیزی که می‌شود قاطعانه گفت کاهش پیدا کردن قدرت خرید مردم است.

دباغی

*برای حل مشکل ناترازی بنزین و مبارزه با قاچاق سوخت ابتکارات فراوانی می‌شود انجام داد که از بحران‌های فعلی عبور کنیم و به جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نرسیم. متاسفانه اولین اقدام برخی از مدیران ما‌، پاک کردن صورت مسئله‌ و اجرای ابتدائی‌ترین راه‌حل که کمترین چالش را برایشان داشته باشد هست.

دیباجی

*سال گذشته دولت با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و گران‌سازی ارز رسمی، حدود ۱۰ میلیون تومان از جیب هر ایرانی برداشت و در مقابل، فقط یک میلیون تومان کالابرگ داد. به نظر می‌رسد با یک عملیات دیگر شبیه سال گذشته طرح کالابرگ عملا بی‌محتوی خواهد شد. کاش دولت با مردم صادقانه رفتار کند.

مرزبان