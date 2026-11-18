۱- این روزها، ایران عزیزمان درگیر یک جنگ ترکیبی تمام عیار

است و آمریکا را به اعتراف دوست و دشمن با شکست‌های سختی رو‌به‌رو کرده است. دشمن اما، اگر از در رانده شود، بازگشت از پنجره را فراموش نمی‌کند. از این دریچه، به وضوح می‌توان دید که آمریکا و متحدانش بخش قابل توجهی از توان خود را روی دو محور فشار اقتصادی و پمپاژ یاس و نا‌امیدی متمرکز کرده‌اند و شاهد شماری از اقدامات تنش‌آفرین هستیم که نمی‌توان و نباید از نقش ستون پنجم در پیدایش آن غافل بود. برخی از این تصمیم‌ها به‌گونه‌ای است که حتی اگر کشور در شرایط عادی و غیر جنگی هم بود، اتخاذ آن با هیچ عقل سلیم و نگاه اندیشمندانه‌ای همخوانی نداشت. از این روی اتخاذ این تصمیم‌ها نه فقط نابلدانه و ناشیانه به نظر می‌رسند، بلکه احتمال دخالت ستون پنجم در این‌گونه سیاست‌پردازی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را نیز قوت می‌بخشند. به‌عنوان مثال، ماجرای بنزین، نان، قیمت‌های افسار‌گسیخته خدمات درمانی‌، کالاهای ضروری دیگر و‌... را می‌توان در این فهرست جای داد. نکته درخور توجه دیگر آن‌که در اتخاذ این تصمیم‌های هنجار‌شکن، نوعی عجله نیز دیده می‌شود‌(!) انگار که تصمیم‌سازان نابلد و یا ستون پنجمی‌های القاء‌کننده، نگران از دست رفتن فرصت‌ها هستند!

۲- پیش از این در یادداشتی آورده بودیم که واژه «‌ستون پنجم - Fifth column» از چند دهه قبل و در جریان جنگ‌های داخلی اسپانیا، وارد فرهنگ سیاسی شده است. ژنرال فرانسیسکو فرانکو،

دیکتاتور خونریز اسپانیا‌، هنگامی که قصد حمله به مادرید و برچیدن بساط جمهوری را داشت، در نامه‌ای خطاب به جمهوری‌خواهان که شهر مادرید را در اختیار داشتند، نوشت: «‌من با چهار ستون سرباز و تجهیزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوی شهر در حرکتم، اما شما فقط روی این چهار ستون حساب نکنید بلکه ستون دیگری هم داریم که در داخل شهر و حتی در میان جمع شما هستند که برای ما فعالیت می‌کنند! آنها ستون پنجم ما هستند‌»‌(!). وقتی سپاه فرانکو به مادرید رسید، ستون پنجم از مدت‌ها قبل، ماموریت خود را آغاز کرده و با انتشار داستان‌های ساختگی و دروغ‌پردازی‌های پی‌درپی، خواسته‌های ژنرال فرانکو را بدون ذکر نام و در قالب خیرخواهی برای مردم اسپانیا تبلیغ کرده بود و این‌گونه بود که‌، دیکتاتور خونریز اسپانیا بیش از سه دهه حاکم مطلق‌العنان این کشور بود‌».

۳- «نفوذ» که خطر آن بارها در هشدارهای امام راحل و آقای شهیدمان آمده است، انواع متفاوتی دارد که دو نوع آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوع اول آن، نفوذ برای ترور‌، انفجار، سرقت اطلاعات و اسناد محرمانه و خرابکاری‌های دیگری از این نوع است. شناخت این‌گونه از نفوذی‌ها بر عهده نیروها و سازمان‌های اطلاعاتی است و مراکز اطلاعاتی کشورمان نشان داده‌اند که در این زمینه از توانمندی‌های فراوان و درخور توجهی برخوردارند. نوع دوم نفوذ که خطرناک‌ترین نوع آن است، «‌نفوذ در ساختار» و مراکز سیاست‌پرداز و تصمیم‌ساز نظام است. در این حالت ماموریت عامل نفوذی تغییر محاسبات مسئولان است به‌گونه‌ای که خروجی آن، با خواسته دشمن همسو و هم‌جهت باشد. در این کلام از بیانات آقای شهیدمان که فقط بخشی از ده‌ها هشدار حضرت ایشان درباره نفوذ است توجه کنید. می‌فرمایند: «‌من از روی اطّلاع دارم عرض می‌کنم که برنامه‌ نفوذ در کشور یک برنامه‌ جدّی استکبار است، برنامه‌ جدّی آمریکایی‌ها است؛ دارند دنبال می‌کنند که نفوذ کنند. یکی از آماج‌های این نفوذ مسئولانند؛ آماج دوّم مردمند.... مسئولان آماج این نفوذند؛ برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که با ملاحظه‌ هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است. به این نتیجه برسد که فلان رابطه را قطع کند، فلان رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود... وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده‌ مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسئول کشور همان تصمیمی را می‌گیرد که او می‌خواهد».

۴- حالا این پرسش در میان است که آیا ستون پنجم دشمن را می‌توان شناخت؟پاسخ این سؤال مثبت است. این طیف از نفوذی‌ها را با توجه به نوع ماموریت آنها می‌توان شناخت چگونه؟ ماموریت کسی که برای نفوذ در ساختار نظام و تغییر محاسبات مسئولان آمده است، با ماموریت کسی که برای خرابکاری و ترور آمده است، تفاوت فراوانی دارد. کسی که با هدف ترور و خرابکاری نفوذ کرده است، زبان و قلم و ظاهری همخوان و همراه با نیروهای مؤمن و انقلابی دارد و هرگز دست به اقدامی نمی‌زند و یا سخنی بر زبان و قلم نمی‌آورد که با مبانی و اصول نظام متفاوت باشد و هویت واقعی او را فاش کرده و مانع انجام ماموریتش بشود!

دم فرو بستن یکی از اساسی‌ترین آموزه‌ها در ماموریت اوست. اما نفوذی‌هایی که ماموریت آنها «تغییر محاسبات مسئولان» است باید دیدگاه و نظر خود را بر زبان و قلم بیاورند و از این رهگذر ذهن و دیدگاه مسئولان را با آنچه در پی القای آن هستند، همسو کرده و جهت بدهند. «نقطه افشاء» دقیقاً همین‌جاست. البته اگر چشم بینا و گوش شنوایی در میان باشد(!) چرا که نظرات مطرح شده از سوی این طیف، الزاماً با مبانی و نقشه راه اعلام شده نظام زاویه دارد و از این طریق قابل شناسایی خواهند بود. گفتنی است، در کلام خدا نیز به این راه برای شناخت دشمنانی که در لباس دوست خزیده‌اند اشاره شده است. آنجا که در آیه ۳۰ سوره محمد(ص) خطاب به پیامبر اعظم(ص) آمده است:

«وَ لو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفنهم فی لحن القول و الله یعلم اعمالکم ... و اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم تا آنها را از چهره‌شان بشناسی [اما چنین نکرده‌ایم ولی تو] آنها را از نوع سخن و [نظریاتی که مطرح می‌کنند] خواهی شناخت؛ و خدا کارهای شما را می‌داند».

۵- حضرت آقای شهید چند روز قبل از آخرین انتخابات ریاست جمهوری (۵ تیرماه ۱۴۰۳) خطاب به دو نامزد انتخابات می‌فرمایند: «توصیه و عرض ما به نامزدهای انتخابات [این است]. من به این حضرات محترم عرض می‌کنم که با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست ‌آورید‌، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد. او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود».

۶- خطر زاویه‌دارها هنگامی است که در مسئولیت‌های کلیدی (حتی لایه‌های دوم و سوم‌) به کار گرفته شوند و یا به‌عنوان مشاور، در کنار فلان مسئول حضور داشته باشند و متاسفانه باید گفت که این رخداد خسارت‌بار در پاره‌ای از موارد به وقوع پیوسته است و برخی از مسئولان، زاویه‌دارهایی از این دست را (خواسته یا ناخواسته) در پوشش «وفاق» به کار گرفته‌اند! و حال آنکه، وحدت یا وفاق تعریف شناخته شده‌ای دارد. وفاق که گزاره بسیار ارزشمندی نیز هست، در میان کسانی است که اصول و مبانی مشترکی دارند، اگرچه ممکن است سلیقه‌های سیاسی متفاوت و حتی متضادی داشته باشند. با این تعریف از وفاق، زاویه‌دارها نه فقط وصله ناجور وفاق، بلکه آفت و دشمن وفاق نیز هستند.

اکنون دو پرسش جدی در میان است. اول آن‌که آیا زاویه‌دارها در برخی از مسئولیت‌های حساس به کار گرفته نشده‌اند؟! پاسخ آن است که شده‌اند. و پرسش دوم این که، مجلس با وظیفه نظارتی خود، دولت با مسئولیت اجرائي خود، دستگاه قضائی با تصریح قانون اساسی بر پیشگیری از وقوع جرم و مراکز اطلاعاتی و امنیتی با شرح وظایف تعریف شده برای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت کشور، در کجای این میدان ایستاده‌اند؟!

حسین شریعتمداری