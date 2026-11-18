معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه با اشاره به نقش تفکر بسیجی در مواجهه با نظام سلطه اظهار کرد: همین تفکر امروز اشرار عالم و دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکا را زمین‌گیر کرده است.

سردار حسین معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی از تولیدات هنری هفته بسیج با تبریک هفته بسیج مستضعفین و قدردانی از دست‌اندرکاران تولید آثار فرهنگی و هنری این هفته اظهار کرد: بسیج به تعبیر امام خمینی(ره) شجره طیبه است و ریشه‌های آن در مکتب اهل‌بیت(ع)، فرهنگ عاشورا و مکتب وحی قرار دارد.

وی با بیان اینکه نطفه بسیج در عاشورا بسته شد، افزود: بسیج با هدایت، اذن و توفیق الهی در سال ۱۳۵۸ به دست مبارک امام خمینی(ره) بنیان‌گذاری شد و امروز آثار و برکات این شجره طیبه را فراتر از جغرافیای ایران بزرگ مشاهده می‌کنیم.

تفکر بسیج به جغرافیای ایران محدود نمانده است

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی(ره) درباره تشکیل بسیج مستضعفین در روزهای پایانی جنگ تحمیلی گفت: امروز مفهوم آن پیام و نگاه راهبردی امام را به‌خوبی مشاهده می‌کنیم؛ چراکه تفکر بسیج و فرهنگ مقاومت دیگر محدود به جبهه مقاومت نیست و آزادی‌خواهان جهان با گرایش‌های سیاسی، قومی و مذهبی متفاوت، مقاومت را به‌عنوان رمز پیروزی، عزت و شرافت پذیرفته‌اند.

معروفی ادامه داد: استمرار بسیج از مکتب وحی سرچشمه می‌گیرد و رسالت آن صیانت از انقلاب اسلامی، حفظ دستاوردهای انقلاب و تلاش برای پیشرفت و پیش‌برندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک ساختار یا مجموعه سازمانی نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، تفکر بسیجی است؛ تفکری که در میدان‌های مختلف انقلاب اسلامی و در میان ملت بزرگ ایران حضور و نمود دارد.

آمریکا، هیچ‌گاه به اندازه امروز دچار ذلت نبوده است

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه با اشاره به نقش تفکر بسیجی در مواجهه با نظام سلطه اظهار کرد: همین تفکر امروز اشرار عالم و دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکا را زمین‌گیر کرده است. دشمن اصلی ما یعنی استکبار جهانی و نظام سلطه به سرکردگی آمریکا، هیچ‌گاه به اندازه امروز دچار ذلت، خواری و حقارت نبوده است و این نتیجه ایستادگی مبتنی بر تفکر بسیجی است.

معروفی با اشاره به ابعاد مختلف این تفکر خاطرنشان کرد: ممکن است برخی، بسیج را صرفاً در چارچوب دفاع ملی و حفاظت از سرزمین، امنیت و ناموس تعریف کنند؛ این نگاه نیز مقدس است، اما تفکر بسیجی مفهومی عمیق‌تر دارد و باید فرهنگ و اندیشه آن را شناخت؛ فرهنگی که از مکتب اهل‌بیت(ع) و عاشورا سرچشمه می‌گیرد.