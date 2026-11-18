عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از نمایندگان مجلس انتظار و سؤال بحق دارند که نحوه برخورد مجلس با وزیران و مدیران کم‌کار چیست و استیضاح وزیران به کجا رسیده است؟ نمایندگان باید در این زمینه پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم بدهند.

علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی روز چهارشنبه (۲۷ آبان‌) مجلس در نطق میان‌دستور خود، با اشاره به شرایط کشور و حضور مردم در صحنه بیان کرد: این تریبون، تریبون ملت ایران است؛ ملتی که جهان را مات و مبهوت کرده و عظمت، بزرگی و شکست‌ناپذیری خود را به رخ جهانیان کشیده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران با اتکا به خداوند متعال و با عنایت منجی عالم بشریت و اطاعت از نایب برحق امام شهید، جهان‌خواران را بدون انتقام رها نخواهد کرد. این ملت برای فتح قله نهائی مسیر انقلاب مبعوث شده و برای رسیدن به این قله راه درازی باقی نمانده است.

تغییر دولت‌ها و احزاب آمریکا

تغییری در ماهیت دشمنی این کشور ایجاد نمی‌کند

احمدی با اشاره به ساختار سیاسی آمریکا گفت: در آمریکا حزب سرمایه‌داران حاکم است که دو شاخه جمهوری‌خواه و دموکرات دارد و به تعبیر معروف، سگ زرد برادر شغال است.

وی با استناد به بیانات رهبر انقلاب تأکید کرد: کسانی که هنوز اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند این کشور را از دشمنی منصرف کنند، سخت در اشتباه هستند. این تصور باطل، ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است که ملت مسلمان ایران در سایه توکل، استقامت و مجاهدت به دست آورده است.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس خاطرنشان کرد: امروز چشم‌انداز غلبه نهائی حق بر باطل، بیش از همه ادوار گذشته به عینیت نزدیک شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: امروز گرانی و تورم، مردم را به‌شدت رنج می‌دهد و سفره‌های مردم گواه این موضوع است؛ اما رنج بیشتر و بدتر، نبود اطمینان به تصمیمات برخی مدیران کشور است که نمی‌دانند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و همین موضوع بیش از تهدید دشمن، مردم را نگران و آزرده می‌کند.

وی افزود: مردم از نمایندگان مجلس انتظار و سؤال به‌حق دارند که نحوه برخورد مجلس با وزیران و مدیران کم‌کار چیست و استیضاح وزیران به کجا رسیده است؟ نمایندگان باید در این زمینه پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم بدهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم ۲۶۲ روز است در میدان حضور دارند، اظهار کرد: مردم در عین آگاهی از شرایط جهان، منطقه و کشور، انتظار دارند مسئولان به معیشت آنان توجه کنند. مطالبه آنان درباره گرانی مایحتاج عمومی و دارو، قیمت بنزین، کاهش سهمیه سوخت کشاورزی، عدم پرداخت بموقع مطالبات گندم‌کاران، تعیین نشدن قیمت گندم پیش از آغاز فصل کشت و ضرورت کوتاه کردن دست دلالان از محصولات کشاورزی، مطالبه‌ای به‌حق است.

سلیمی: ایران با اقتدار در تنگه هرمز

نظم امنیتی جدیدی ایجاد کرده است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس نیز در جلسه علنی مجلس با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا گفت: آمریکای بدعهد و بدذات باید بداند تا زمانی که هفت شرط ایران که به این کشور تفهیم شده، محقق نشود، هیچ راه جایگزینی وجود نخواهد داشت. کشورهای منطقه نیز که زمین، آسمان یا آب‌های خود را در اختیار آمریکایی‌های متجاوز قرار داده‌اند، باید بدانند که پایگاه‌های آمریکا اهداف مشروع ایران به شمار می‌روند و جمهوری اسلامی ایران برای دریافت غرامت از این کشورها نیز عزم جدی دارد و تا آخرین ریال، مطالبات خود را پیگیری خواهد کرد.

سلیمی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای اظهار کرد: تنگه هرمز قلب ژئوپلیتیکی منطقه است و امروز ایران با تسلط بر این تنگه، موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا را تعیین و نظم امنیتی جدیدی را رقم زده است.

اصرار بر مذاکره و اعتماد به دشمن آمریکایی- صهیونیستی هیچ توجیهی ندارد

زهره‌ سادات لاجوردی نماینده تهران در نطق میان‌دستور با انتقاد از رویکرد دستگاه دیپلماسی در قبال آمریکا اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کرده بودند که آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هیچ‌گاه با نیت خیرخواهانه با ملت ایران برخورد نکرده، از گذشته خود عذرخواهی نکرده و دست از خوی استکباری برنداشته است و اختلاف ایران و آمریکا نیز موضوعی محدود و قابل حل با مذاکره بر سر چند مسئله نیست.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی باید تجربه‌های گذشته و خسارت‌های ناشی از اعتماد به آمریکا را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد. با وجود آنچه در سال‌های گذشته بر کشور گذشته و داغ‌های سنگینی که بر ملت تحمیل شده است، اصرار بر مذاکره و اعتماد به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی چه توجیهی دارد؟

صمصامی: نقش نرخ ارز در افزایش تورم و گرانی کالاها نادیده گرفته شده است

خبر دیگر اینکه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود اهمیت موضوع، در مباحث مطرح‌شده هیچ اشاره‌ای به مهم‌ترین عامل افزایش تورم، یعنی نرخ ارز، نشد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در این متغیر نقش دارد و خود نیز در افزایش آن مؤثر است.

صمصامی با اشاره به نامه‌ای که در این خصوص دریافت کرده است، گفت: طبق اطلاعات مندرج در این نامه، بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا با نرخ توافقی عرضه می‌شوند، اما در مجلس، ریشه مشکلات موجود را نقدینگی و کسری بودجه عنوان می‌کنند.

مجلس برای اقدامات ضدامنیتی اتباع خارجی مجازات نقدی تعیین کرد

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ را بررسی و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۵ این طرح موافقت

کردند.

۷ هزار همت دارایی غیرمولد در اختیار دولت است

محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روز چهارشنبه در نشست تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با اشاره به حجم بالای دارایی‌های غیرمولد دولت اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، مجموع دارایی‌های غیرمولد دولت حدود ۷ هزار همت برآورد می‌شد؛ رقمی که با توجه به بودجه آن سال، بسیار قابل توجه بود.

وی با بیان اینکه دارایی غیرمولد به اموالی گفته می‌شود که دولت امکان استفاده مؤثر از آنها را ندارد، افزود: این دارایی‌ها می‌تواند شامل ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموالی باشد که بلااستفاده باقی

مانده‌اند.