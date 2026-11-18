آتش‌بازی در کویت و بحرین

همراه با شکار در تنگه هرمز

روز دویست و شصت ‌و چهارم از جنگ با یک آتش‌بازی ویژه در کویت و بحرین آغاز شد. نیروهای مسلح ایران در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به جزیره قشم؛ پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین را زیر ضرب گرفت.

ابتدا منابع محلی در کویت و بحرین از شنیده شدن صدای انفجار در این مناطق خبر دادند. اندکی پس از این گزارش تصاویر آتش‌سوزی مهیب در کویت نیز منتشر شد. در بحرین نیز آژیرهای هشدار به صدا درآمد و وزارت امور داخلی جزیره بحرین با صدور اطلاعیه‌ای از ساکنان این جزیره خواست به مکان امن بروند. اما مردم بحرین چندان به این هشدار اعتنا نکردند و چون می‌دانستند نیروهای مسلح ایران هرگز برادران مسلمان خود را هدف حمله قرار نمی‌دهند؛ نشان به آن نشان که هم‌زمان فیلمی از مردم بحرین منتشر شد که آن‌ها را در حال تماشای حملات ایران نشان می‌داد و اتفاقاً آن‌ها بعد از انفجار در پایگاه‌های آمریکا با ندای «الله اکبر» همراهی خود با این حملات را نشان می‌دادند.

بحرین دست‌کم در دو موج هدف حمله قرار گرفت و منابع خبری هدف حملات پهپادی ایران را پایگاه هوایی «شیخ عیسی» اعلام کردند که مورد استفاده نیروهای تروریستی ارتش آمریکا قرار داشت. در کویت نیز پایگاه علی‌السالم هدف پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بنابر اطلاعیه ارتش پهپادهای رزمی انهدامی، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و لانچرهای پرتاب پهپاد و موشک ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار دادند.

در اولین ساعات پس از حملات ایران برخی رسانه‌های عربی از کشته و مجروح شدن نیروهای تروریستی ارتش آمریکا خبر دادند. پس از آن داده‌های هوایی فلایت‌رادار نشان داد که یک هواپیمای C-17 نیروی هوایی آمریکا از پایگاه هوایی رامشتاین آلمان به مقصد غرب آسیا به پرواز درآمده است. بنابر اعلام مولو مانیتور این هواپیما برای تخلیه پزشکی مجروحان به‌کار گرفته می‌شد و با شناسه پروازی BNDGE01 فعالیت می‌کرد.

شکار پهپاد و کشتی در روز دویست و شصت‌وچهارم جنگ هم ادامه داشت. روز گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است. بر اساس بیانیه این سازمان، حادثه در ۱۳ مایل دریایی شمال خصب در عمان رخ داده و پس از اصابت پرتابه، نفتکش دچار آتش‌سوزی شده است. آتش‌سوزی مهار شده، اما یکی از خدمه همچنان مفقود است. عصر دیروز نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-9 در شرق تنگه هرمز، با آتش سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب شرق کشور و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور شناسایی و با اقدام به‌موقع منهدم شد.

تنگه هرمز و تنگنای محصولات کشاورزی

یکی از عوارض مسدود شدن تنگه هرمز تأثیر آن بر تأمین کودهای شیمیایی در جهان است. روز گذشته رسانه‌های غربی به انتشار تازه‌ترین آمار از این وضعیت پرداختند. بر این اساس اختلال در انتقال گوگرد از تنگه هرمز، زنجیره تأمین مواد اولیه کودهای فسفاته را با مشکل مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که قیمت جهانی گوگرد در نیمه نخست ۲۰۲۶ تقریباً ۳ برابر شده و تجارت جهانی کودهای فسفاته نیز حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. طبق داده‌های Global Trade Atlas،

صادرات کود فسفاته چین در این دوره ۴۵۴ هزار تن، مراکش ۳۷۴ هزار تن و عربستان ۳۶۲ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. گوگرد ماده اولیه تولید اسید سولفوریک و از نهاده‌های اصلی تولید کود فسفاته است؛ محدودیت عرضه این ماده، هزینه تولید کود را افزایش داده و در صورت تداوم می‌تواند تأمین کود و هزینه تولید محصولات کشاورزی را تحت فشار قرار دهد.

گزارش‌های مضحک رسانه‌های آمریکایی را

مقامات آمریکا هم باور ندارند!

با گذشت دو روز از انتشار گزارش کذب و مضحک نیویورک‌تایمز درباره ارتباط سدهای ایران با شهرهای موشکی؛ این گزارش همچنان مورد انتقاد کاربران انگلیسی‌زبان فضای مجازی قرار دارد. واکنش‌ها در افکار عمومی آمریکا به این گزارش گسترده بوده و عموماً با نقد این گزارش آن را نوعی تبلیغات جنگی خوانده‌اند. در همین زمینه یکی از کاربران انگلیسی‌زبان خطاب به گردانندگان نیویورک‌تایمز نوشته: «شما از ارتکاب جنایات جنگی حمایت می‌کنید. این روزنامه‌نگاری نیست.» یکی دیگر از کاربران تأکید کرده است که: «رسانه‌های غربی تحت مدیریت صهیونیست‌ها، به‌طرز شرم‌آوری، حداقل می‌توان گفت، ننگ‌آور بوده‌اند.» و یک نفر نیز این‌طور واکنش نشان داده است: «این روزنامه‌نگاری نیست؛ معادل تبلیغات در سطح نازی‌ها برای توجیه جنایات جنگی وحشتناک است.»

تقریباً هم‌زمان با نیویورک‌تایمز، شبکه آمریکایی CNN نیز مدعی اقدامات تروریستی ایران در آمریکا شده بود و از جمله به حمله شیمیایی و انفجار بمب کثیف در آمریکا توسط ایران اشاره کرده بود. این گزارش نیز به اندازه گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز مضحک و کذب بود تا جایی که حتی مقامات آمریکایی نیز به تکذیب آن پرداختند. روز گذشته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا خبر CNN مبنی بر تصمیم ایران برای حمله به مقامات آمریکایی در خاک این کشور را تکذیب کرد و گفت: «هیچ تهدیدی از جانب ایران علیه خاک آمریکا نیست.»

وزارت جنگ آمریکا هزینه‌های جنگ را نمی‌داند!

در روز دویست و شصت ‌و چهارم جنگ جلسه مجلس سنای آمریکا برای بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست اداره نیروی دریایی در وزارت جنگ آمریکا هم دیدنی بود. «هونگ کائو» در این جلسه اعتراف کرد که نیروهای تروریستی ارتش آمریکا در جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، تاریخ مصرف مهمات منقضی‌شده را تغییر داده و استفاده کردند. اعترافی که بار دیگر مشکل آمریکا در تأمین مهمات جنگ را یادآوری می‌کرد. او همچنین اعتراف کرد که به دنبال تصمیم احمقانه آمریکا در حمله به ایران هزینه حمل‌ونقل دریایی به‌شدت افزایش یافته و گفت: «پارسال هزینه بیمه برای عبور از تنگه هرمز ۵۴ هزار دلار بود و حالا به ۶۴ میلیون دلار رسیده!»

اما شاید جالب‌ترین صحنه در این جلسه مربوط به پرسش و پاسخ «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی با هونگ کائو باشد. وارن از سرپرست نیروی دریایی دولت ترامپ پرسید: «هزینه روزانه محاصره دریایی ایران برای آمریکا چقدر است؟» کائو اما این هزینه را نمی‌دانست و گفت: «نمی‌دانم.» این پاسخ با تعجب سناتور آمریکایی مواجه شد و او در سؤال دیگری از کائو پرسید: «یعنی هیچ اطلاعی ندارید؟ از بهار [ماه آوریل] شما مسئول اجرای این عملیات بوده‌اید. وقتی ایران در ماه ژوئن به پایگاه دریایی ما در بحرین حمله کرد، آن حمله چقدر برای ما هزینه داشت؟» پاسخ سرپرست نیروی دریایی آمریکا مثل قبل بود و او باز هم اطلاعی نداشت و گفت: «باید میزان خسارت را ارزیابی کنیم و هنوز هم باید برای بررسی آن به آنجا برویم.» این پاسخ نیز با واکنش تعجب‌آمیز «الیزابت وارن» مواجه شد: «یعنی تازه در ماه نوامبر به فکر ارزیابی خسارت افتاده‌اید؟!»

تنها دستاورد ترامپ شکست است

روز گذشته نیز مانند روزهای پیشین، یکی دیگر از اساتید مطرح دانشگاه آمریکا نیز به شکست آمریکا و پیروزی ایران در جنگ اعتراف کرد. پروفسور جان مرشایمر، دانشمند برجسته علوم سیاسی و استاد دانشگاه شیکاگو در یک مصاحبه اینترنتی با اشاره به تقلای دولت آمریکا برای خارج شدن از باتلاق جنگ گفت: «این آمریکا بود که به دنبال آتش‌بس بود چون اصلاً نشانه‌ای از پیروزی نداشت. ترامپ پاکستانی‌ها را برای برقراری آتش‌بس تحت فشار گذاشت تا ایران را متقاعد کنند.» مرشایمر تأکید کرد اگر آمریکا جنگ را تشدید کند، ایران قطعاً پاسخِ شدید خواهد داد و ادامه داد: «ایران است که دست بالاتر را دارد و اوست که پیروز خواهد شد.» او درباره شرایط ایران پس از این جنگ نیز گفت: «وضعیت و موقعیت ایران بعد از جنگ، به‌مراتب بهتر از قبلِ جنگ خواهد شد و تنها دستاورد ترامپ، شکست در برابر ایران است.»