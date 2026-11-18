یک متخصص قلب و عروق از افزایش میزان ابتلای جوانان به فشار خون خبر داد و گفت: فقط دارو درمانی کافی نیست.

سیدجواد داوری، متخصص قلب و عروق، در گفت‌وگو با فارس درخصوص بیماری فشارخون و عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن گفت: فشار خون یکی از بیماری‌های شایع در سراسر جهان و کشور است که اصطلاحاً به آن «قاتل خاموش» می‌گویند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی این بیماری این است که در حدود ۹۰ درصد موارد، هیچ علامتی ندارد و فرد ممکن است تا زمانی که فشار خود را اندازه‌گیری نکند، از ابتلای خود مطلع نشود.

داوری در پاسخ به این سوال که چگونه باید به شکل صحیح اندازه‌گیری شود، گفت: برای اندازه‌گیری صحیح، فرد باید در محیطی آرام نشسته، بدون استرس باشد و هنگام اندازه‌گیری از صحبت کردن خودداری کند. توصیه می‌شود فرد پیش از اندازه‌گیری، چند دقیقه در حالت آرام بنشیند. در صورت بالاتر بودن فشار از محدوده طبیعی، مراجعه به پزشک الزامی است.

وی تأکید کرد: در بسیاری از موارد، با اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی می‌توان فشار خون را کنترل کرد و لزوماً نیازی به شروع فوری دارو نیست، مگر در موارد خاص با نظر پزشک.

این متخصص قلب و عروق درخصوص علت ابتلا به فشارخون گفت: در حدود ۹۰ درصد موارد، علت مشخص و واحدی برای فشار خون وجود ندارد و عواملی نظیر ژنتیک، سابقه خانوادگی و افزایش سن نقش دارند.

داوری ادامه داد: با افزایش سن، خاصیت ارتجاعی دیواره عروق کاهش می‌یابد که این امر زمینه افزایش فشار خون را فراهم می‌کند. همچنین در حدود ۱۰ درصد موارد، فشار خون می‌تواند ناشی از یک بیماری یا علت زمینه‌ای باشد که باید از طریق معاینه و بررسی‌های پزشکی شناسایی شود.

وی درخصوص تأثیر سبک زندگی در ابتلا به بیماری‌های قلبی و فشار خون گفت: سبک زندگی، از جمله مصرف زیاد نمک، استعمال سیگار و عدم فعالیت بدنی، از عوامل اصلی افزایش فشار خون هستند. باید توجه داشت که افزایش موقت فشار خون هنگام عصبانیت یا فعالیت بدنی، یک واکنش طبیعی است و نباید با بیماری فشار خون اشتباه گرفته شود.

این متخصص قلب و عروق تأکید کرد: اصلاح سبک زندگی برای مبتلایان حیاتی است؛ این افراد باید فعالیت بدنی داشته باشند و مصرف نمک را به‌شدت کاهش دهند و از اضافه‌کردن نمک به غذا خودداری کنند.

داوری درخصوص سن شایع ابتلا به فشار خون گفت: با افزایش سن، احتمال ابتلا به‌دلیل کاهش خاصیت ارتجاعی عروق بیشتر می‌شود. اگرچه سنین بالا بیشتر در معرض هستند، اما امروزه افرادی در سنین ۳۰ تا ۵۰ سال و حتی زیر ۳۰ سال نیز مبتلا می‌شوند.

وی تأکید کرد: در افراد جوان‌تر، حتماً باید علل زمینه‌ای مانند تنگی آئورت یا اختلالات کلیوی و غدد بررسی شود تا علت اصلی فشار خون مشخص شود.