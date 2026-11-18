یک متخصص انکولوژی زنان، خونریزی و لکه‌بینی غیرعادی را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده سرطان دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرزو اسماعیل‌زاده در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو درباره سرطان رحم اظهار داشت: برخلاف تصور عموم، این بیماری ممکن است در سنین پایین‌تر نیز رخ دهد. مهم‌ترین و شایع‌ترین علامت هشداردهنده سرطان رحم، خونریزی غیرعادی است. حتی کوچک‌ترین لکه بینی یا تغییر در الگوی خونریزی ماهانه باید جدی گرفته شود، چرا که 70 درصد موارد سرطان‌های رحم به‌دلیل وجود همین علامت در مرحله نخست تشخیص داده می‌شوند.

اسماعیل‌زاده درخصوص فرآیند تشخیص و درمان خاطرنشان کرد: مراحل تشخیصی شامل معاینه بالینی، سونوگرافی و در نهایت نمونه‌برداری است تا ضخامت و وضعیت بافت رحم ارزیابی شود.

خوشبختانه با تشخیص بموقع در مراحل اولیه، امکان درمان موفقیت‌آمیز سرطان رحم وجود دارد و بیماران نباید از پیگیری‌های پزشکی ترسی داشته باشند.