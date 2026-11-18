در میدان نبرد، حالا ممکن است کمک‌های پزشکی از راه برسند، بی‌آنکه حتی یک امدادگر قدم به منطقه خطر بگذارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، دانشگاه پزشکی نیروی هوایی چین پهپاد نظامی جدیدی ساخته است که می‌تواند سربازان زخمی را در میدان نبرد شناسایی کند و بدون نیاز به حضور امدادگران، داروی اورژانسی به آنها برساند. این پهپاد با استفاده از پرتابه‌ای شبیه تیر یا دارت، دارو را مستقیماً به عضله فرد زخمی تزریق می‌کند. هدف از این فناوری، ارائه کمک‌های اولیه و تثبیت وضعیت مجروحان در شرایطی است که نزدیک‌شدن نیروهای امدادی به آنها خطرناک باشد.

وانگ جیان‌چی، نماینده دانشگاه پزشکی نیروی هوایی چین، در گزارشی اعلام کرد این دانشگاه نخستین پهپاد نظامی چین برای جست‌وجوی مجروحان را توسعه داده است. به گفته او، این پهپاد می‌تواند از فاصله زیاد داروهای ضروری را به افراد زخمی برساند و با تزریق سریع دارو، زمان لازم برای رسیدن تیم‌های پزشکی و انجام درمان‌های بعدی را فراهم کند. تصاویر منتشرشده از آزمایش این فناوری نیز نشان می‌دهد پهپاد پرتابه‌ای را به سمت سربازی که روی زمین دراز کشیده، شلیک می‌کند.

سونگ ژونگ‌پینگ، تحلیلگر مسائل نظامی، می‌گوید درگیری‌های جدید، از جمله جنگ اوکراین و خاورمیانه، باعث شده‌اند دیگر نتوان خط‌مقدم و پشت جبهه را به‌سادگی از هم جدا کرد و مجروحان ممکن است در مناطق گسترده‌تری گرفتار شوند. در چنین شرایطی، پهپادها می‌توانند پیش از رسیدن امدادگران، داروهای ضروری یا مسکن را به مجروحان برسانند و از بدتر شدن وضعیت آنها جلوگیری کنند. با این حال، انتقال و تخلیه مجروحان با پهپاد هنوز با چالش‌های فنی زیادی روبه‌رو است و به گفته وانگ، این بخش از فناوری همچنان در مرحله آزمایش قرار دارد.

چین در کنار این طرح، استفاده از تجهیزات رباتیک برای امدادرسانی را نیز آزمایش کرده است. در یک تمرین نظامی در اکتبر امسال، پهپادهای مجهز به دوربین حرارتی برای یافتن مجروحان فرضی به کار گرفته شدند، پهپادهای باری کوچک تجهیزات پزشکی را به مناطق صعب‌العبور رساندند و سگ‌های رباتیک نیز برای جست‌وجو در مسیرهای باریک و بررسی شرایط محیطی استفاده شدند. این فناوری‌ها ممکن است در عملیات امداد غیرنظامی، مانند سیل، رانش زمین و فروریختن ساختمان‌ها نیز کاربرد داشته باشند؛ با این حال، موفقیت آنها به توانایی شناسایی دقیق مجروحان، رساندن مطمئن دارو و در نهایت انتقال ایمن افراد آسیب‌دیده بستگی دارد.