شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال‌و‌بختیاری از تکمیل و بهره‌ برداری یک کیلومتر از محور شهرکرد- شلمزار در محدوده بهرام‌آباد پس از رفع معارضات تأسیساتی و آغاز عملیات اجرائی یک کیلومتر دیگر از این محور در محدوده شهر کیان پس از رفع مشکلات اجتماعی خبر داد.

سید‌احسان حسینی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه چهارخطه محور شهرکرد- شلمزار اظهار کرد: این محور به طول حدود ۳۲ کیلومتر، یکی از مسیرهای پرتردد استان به شمار می‌رود که تاکنون عملیات چهارخطه‌‌سازی ۲۸ کیلومتر آن به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک قرار گرفته است. وی افزود: یکی از بخش‌‌های این محور در محدوده بهرام‌ آباد به طول یک کیلومتر، به‌دلیل وجود معارضات تأسیساتی و عدم جابه‌‌جایی تأسیسات برق، برای مدت‌طولانی با وقفه در اجرای عملیات عمرانی مواجه بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و جابه‌جایی تأسیسات، عملیات اجرائی این محدوده تکمیل و مسیر زیر بار ترافیک قرار گرفت. حسینی ادامه داد: همچنین با رفع مشکلات اجتماعی و معارضات موجود، عملیات اجرائی یک کیلومتر دیگر از این محور در محدوده شهر کیان آغاز شده و در حال حاضر عملیات اجرائی این بخش در دست انجام است. وی با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده و اعتبار مورد‌ نیاز برای تکمیل پروژه تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این محور هزینه شده و بر‌اساس برآوردهای انجام‌شده، برای تکمیل چهار کیلومتر باقی‌مانده نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد ‌نیاز است.