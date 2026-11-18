اصفهان- خبرنگار کیهان:

سرممیز شرکت SGS ایران با اشاره به نتایج ممیزی استانداردهای مدیریتی فولاد مبارکه اعلام کرد: این شرکت با وجود شرایط ویژه و چالش‌های ناشی از آسیب‌های واردشده به صنعت، علاوه بر تمدید گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، موفق شد به‌عنوان نخستین شرکت تحت پوشش SGS ایران، الزامات ویرایش ۲۰۲۶ استاندارد سیستم مدیریت زیست‌محیطی (ISO14001) را احراز و گواهینامه آن را دریافت کند.

سید محمدرضا حسینیان در جلسه اختتامیه ممیزی استانداردهای مدیریتی فولاد مبارکه، با تشریح فرآیند ارزیابی‌های انجام‌شده اظهار کرد: ممیزی امسال با حضور تیمی هشت‌نفره و طی دوره‌ای پنج‌هفته‌ای در نواحی مختلف شرکت انجام شد و در جریان آن، ۱۰ استاندارد مدیریتی در قالب ممیزی‌های مراقبتی و صدور مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با متمایز و ویژه خواندن ممیزی امسال فولاد مبارکه افزود: با توجه به آسیب‌ها و فشارهای واردشده به صنایع، تیم ممیزی علاوه بر بررسی فعالیت‌های جاری و روتین سازمان، اقدامات ویژه فولاد مبارکه در حوزه‌های بازسازی، نوسازی و مدیریت پروژه‌های داخلی را نیز مورد ارزیابی قرار داد که نتایج و دستاوردهای این بخش قابل‌توجه و کم‌نظیر بود. سرممیز شرکت SGS ایران در ادامه به نتایج این ارزیابی‌ها اشاره کرد و گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، گواهینامه‌های قبلی فولاد مبارکه تمدید شد و دو استاندارد ISO10015 در حوزه مدیریت شایستگی و آموزش و ISO46001 در حوزه مدیریت بازدهی آب نیز پس از ارزیابی‌های لازم، مجدداً صادر شد. حسینیان با تأکید بر دستاورد شاخص فولاد مبارکه در این دوره از ممیزی تصریح کرد: این شرکت موفق شد برای نخستین‌بار در میان شرکت‌های تحت پوشش SGS ایران، الزامات ویرایش ۲۰۲۶ استاندارد سیستم مدیریت زیست‌محیطی (ISO14001) را با موفقیت احراز کند و گواهینامه مربوط به آن را دریافت کند. وی در پایان ضمن تبریک این موفقیت به مدیران و کارکنان فولاد مبارکه، ابراز امیدواری کرد این مجموعه صنعتی با تداوم رویکردهای مدیریتی و تلاش برای ارتقای نظام‌های سازمانی، مسیر تعالی و توسعه پایدار خود را با شتاب بیشتری دنبال کند.