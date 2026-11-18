مشهد- خبرنگار کیهان‌:

سرپرست معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت:

۲۹۰ میلیارد ریال هدیه آستان قدس رضوی به مراکز شبانه‌روزی توان‌بخشی و مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست خراسان رضوی اختصاص یافت.

محسن قلاسی در حاشیه آیین توزیع بسته‌های حمایتی ویژه مراکز توان‌بخشی و مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست خراسان رضوی به ایرنا اظهار کرد: این هدیه در راستای بازدید تولیت آستان قدس رضوی از یکی از مراکز و با هدف حمایت از این مجموعه‌ها اختصاص یافته است. وی افزود: در قالب این طرح به هر نفر بن خرید کالاهای اساسی اهدا شد تا بخشی از نیازهای معیشتی مددجویان و افراد تحت پوشش این مراکز تأمین شود.