شيراز- خبرنگار كيهان:

بیستمین کنفرانس اتحادیه شهرهای تاریخی جهان با محوریت حفاظت و بهره‌برداری از میراث فرهنگی برای آینده‌ای پایدار و تاب‌آور طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در شهر هیمجی ژاپن برگزار شد؛ رویدادی بین‌المللی که با حضور نمایندگان ۲۴ شهر از ۱۲ کشور جهان، زمینه تبادل تجربه و بررسی چالش‌ها و راهکارهای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی شهرها را فراهم کرد.

آرش فرج‌زاده، قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به محور اصلی این کنفرانس اظهار کرد: میراث تاریخی و فرهنگی صرفاً یادگارهایی از گذشته نیستند، بلکه بخشی زنده از هویت شهرها و از ظرفیت‌های مهم آن‌ها برای ساختن آینده‌ای پایدار به شمار می‌روند. از این‌رو، حفاظت از این میراث در کنار بهره‌برداری مسئولانه از آن، نیازمند رویکردی متوازن و آینده‌نگر است.

وی افزود: در این دوره از کنفرانس، موضوعاتی همچون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر مخاطرات طبیعی، پیامدهای تغییرات اقلیمی و تحولات اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری شهرهای تاریخی و چگونگی پیوند دادن حفاظت از میراث با فرآیند توسعه پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این مباحث نشان می‌دهد که شهرهای تاریخی برای صیانت از ارزش‌های فرهنگی خود و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده، بیش از گذشته به همکاری و بهره‌گیری از تجربه‌های یکدیگر نیاز دارند.

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به شرایط حضور شهرهای ایرانی در این رویداد گفت: با وجود عضویت تعداد قابل‌توجهی از کلان‌شهرها و شهرهای ایران در اتحادیه، به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان حضور سایر شهرهای ایرانی در این رویداد فراهم نشد. در عمل، شهرداری شیراز به‌دلیل عضویت در هیئت‌مدیره، تنها نماینده ایرانی حاضر در بیستمین کنفرانس بود و به‌نوعی نمایندگی شهرهای کشور را در این رویداد بر‌عهده داشت.

فرج‌زاده افزود: در نشست هیئت‌مدیره و همچنین در حاشیه کنفرانس، در گفت‌وگو با دبیرکل و اعضای هیئت‌مدیره، برخی مسائل و محدودیت‌های پیش‌روی مشارکت شهرهای ایرانی در فعالیت‌های این شبکه بین‌المللی مطرح شد و درباره راهکارهای احتمالی تسهیل حضور این شهرها در برنامه‌های آتی تبادل نظر کردیم.

هاشم مظاهری‌زاده، رئیس اداره ارتباطات بین‌الملل شهرداری شیراز نیز با تشریح برنامه‌ها و نشست‌های این دوره از کنفرانس اظهار کرد: در این رویداد، نمایندگان ۲۴ شهر از ۱۲ کشور حضور داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به شهرهای نارا و کیوتو از ژاپن، شی‌آن از چین، گیونگجو و آندونگ از کره‌جنوبی، فلورانس از ایتالیا، فینیکس از ایالات متحده آمریکا، قونیه و بورسا از ترکیه و ولینگتون از نیوزیلند اشاره کرد. مظاهری‌زاده در ادامه به برگزاری نشست هیئت‌مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله درخواست عضویت شهرهای جدید، اصلاح اساسنامه، بررسی و تصویب صورت‌های مالی، گزارش عملکرد دبیرکل و برنامه‌ریزی برای رویدادهای آتی اتحادیه مورد بررسی قرار

گرفت.

بر‌اساس تصمیم هیئت‌مدیره، یک شهر از کوزوو و دو شهر از کره‌جنوبی به عضویت اتحادیه درآمدند و با این عضویت‌ها، تعداد شهرهای عضو به ۱۴۰ شهر رسید. همچنین اصلاحاتی در اساسنامه به تصویب رسید، صورت‌های مالی تأیید شد و گزارش عملکرد دبیرکل استماع شد.

وی خاطرنشان کرد: حضور در چنین رویدادهایی، علاوه‌بر فراهم کردن امکان تبادل تجربه با شهرهای تاریخی جهان، فرصتی برای مشارکت در روندهای مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های شبکه‌های بین‌المللی و پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک است؛ ظرفیتی که می‌تواند در معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شیراز و گسترش تعاملات بین‌المللی این شهر مؤثر باشد.

گفتنی است، اتحادیه شهرهای تاریخی جهان در سال ۱۹۹۴ در شهر کیوتو ژاپن تأسیس شده و شهرداری شیراز از سال ۲۰۱۴ به عضویت این اتحادیه درآمده است. شهرداری شیراز در حال حاضر در هیئت‌مدیره این شبکه بین‌المللی نیز عضویت دارد.