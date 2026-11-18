خرم‌آباد- خبر‌‌نگار کیهان:

استاندار لرستان گفت: هیئت وزیران در جلسه سوم آبان‌ ۱۴۰۵ با انتخاب شرکت کشت و صنعت ماهور دشت یافته به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در زمینی به مساحت ۶۶۶ هکتار، شامل حدود ۳۰۰ هکتار فضای صنعتی، موافقت کرد که در مرحله اول زمینه ایجاد دست‌کم 4630 فرصت شغلی مستقیم و غیر‌مستقیم فراهم شد که اقلام مهمی از نهاده‌های کشاورزی و غذایی کشور را تأمین و مازاد آنها صادر می‌شود.

مهندس سید‌سعید شاهرخی با اشاره به نهائی شدن این مصوبه پس از 7 سال بلاتکلیفی که بالاخره با پیگیری‌های مستمر وی به نتیجه رسید، افزود: منطقه ویژه اقتصادی زمینه را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در مرکز استان علاوه‌بر تأمین نیاز کشاورزی کشور به اسید نیتریک‌، کود فسفات و گرانوله کلسیم، اسید فسفریک غذایی و اسید نیتریک و قطع وارد‌ات، محصولات مازاد نیز صادر می‌شوند.

وی خاطر‌نشان کرد: این منطقه که از سال ۱۳۹۸ مجوز تأسیس دریافت کرده بود، به‌دلیل بلاتکلیفی در تعیین سازمان مسئول وارد مرحله اجرائی نشده بود، پیگیری‌ها هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور به لرستان ادامه یافت تا سرانجام انتخاب سازمان مسئول در هیئت وزیران به تصویب رسید.

وی افزود: طی ۲ سال اخیر، با وجود نهائی‌نشدن فرآیند تعیین سازمان مسئول، ۵ طرح بزرگ صنعتی شامل کارخانه تولید اسید فسفریک غذایی با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن و سرمایه‌گذاری ۱۵ همت توسط شرکت صنایع شیمیایی اکسیر سیمیا، طرح تولید اسید نیتریک با‌ گرید کشاورزی با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال و سرمایه‌گذاری هفت همت توسط شرکت آرین باختر و طرح تولید کود کلات آهن با ظرفیت سه هزار تن در سال و سرمایه‌گذاری ۲ همت توسط شرکت کوشا تجارت وارد فاز عملیاتی شده یا در آستانه آغاز فعالیت قرار

گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در کنار این ۳ طرح، دو طرح تولید کود فسفات و گرانوله کلسیم نیز در زمره طرح‌های صنعتی پیش‌بینی ‌شده در این منطقه قرار دارند که مجموع ۵ طرح برای اجرا به حدود ۱۵۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی (معادل ۳۸ همت) نیاز دارند و تاکنون حدود ۶۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای آن‌ها صادر شده است.

استاندار اضافه کرد: راه‌اندازی کارخانه اسید فسفریک غذایی که پیش از این محصول آن به‌طور کامل وارداتی بوده و طرح اسید نیتریک که ۵۰ درصد تولید آن قابلیت صادرات دارد، علاوه‌بر تأمین نیاز کشور، فرصت تازه‌ای برای حضور محصولات صنعتی لرستان در بازارهای خارجی ایجاد می‌کند و محصولات تولیدی طرح کود کلات آهن نیز از ظرفیت صادراتی قابل‌توجهی برخوردار است.

شاهرخی تصریح کرد: اجرای ۵ طرح صنعتی یاد‌شده برای حدود ۶۳۰ نفر اشتغال مستقیم و ۳ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند. در کنار این ظرفیت، توسعه مجموعه ماهور دشت یافته نیز می‌تواند اشتغال مستقیم آن را از حدود هزار نفر فعلی به ۴ هزار نفر افزایش دهد.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: براساس برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان و برش شهرستانی آن، مناطق خرم‌آباد و چگنی به قطب‌های تولید کودهای کشاورزی تبدیل خواهند شد که استقرار و تکمیل زنجیره واحدهای تولید کود، ضمن تأمین نیازهای کشاورزی استان و کشور، بستر صادرات محصولات، کاهش وابستگی به واردات، افزایش ارزش افزوده تولیدات و پشتیبانی از جهش تولید در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.