شيراز- خبرنگار كيهان:

آیین تجلیل از ۲۳ فعال و مروج کتاب استان فارس برگزار شد؛ مراسمی که در آن مسئولان فرهنگی و فرهنگوران این استان، بارها بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه، تبدیل کتابخوانی به نیاز اجتماعی و تقویت شبکه همکاری میان فعالان این حوزه تأکید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در آیین تجلیل از فعالان کتاب و کتابخوانی، گفت: سال‌های اخیر از پیشگامی فارس در کتابخانه‌سازی سخن گفته می‌شود، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این خبر به گوش برسد که ما در کتابخوانی نیز پیشگام هستیم.

مهدی رنجبر اظهار کرد: ترویج کتابخوانی و شکل‌گیری مجامع کوچک و بزرگ کتابخوانی، امروز حتی از ساخت کتابخانه نیز ضروری‌تر است.

حسن دهقان، مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس نيز در اين آيين با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد: همان‌گونه که خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه و آموزش فرزندان خود برنامه‌ریزی می‌کنند، باید مطالعه و افزایش دانش و آگاهی را نیز به‌عنوان یک نیاز ضروری مورد توجه قرار دهند.

دهقان با بیان اینکه تسهیل دسترسی به کتاب به‌تنهائی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی کافی نیست، افزود: مهم‌تر از فراهم کردن امکان دسترسی به کتاب، ایجاد احساس نیاز به خواندن و مطالعه در جامعه است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس همچنین بر ضرورت همدلی و حمایت متقابل فعالان فرهنگی و هنری تأکید کرد و گفت: مروجان کتابخوانی می‌توانند با تشکیل شبکه‌ای مشترک، از ظرفیت‌های یکدیگر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در سطح استان استفاده کنند.

دهقان با اشاره به محدودیت منابع حمایتی در حوزه فرهنگ، پیشنهاد کرد فعالان این عرصه با اطلاع‌رسانی متقابل درباره جشنواره‌ها و برنامه‌های کتاب‌محور و به اشتراک گذاشتن امکانات و ظرفیت‌های خود، زمینه تقویت فعالیت‌های یکدیگر را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس، از افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی و بهبود دسترسی مردم به این مراکز طی دو سال اخیر خبر داد و توسعه کتابخانه‌ها در فرهنگسراهای شهرداری شیراز را از اقدامات مثبت در این زمینه دانست.

دهقان کتابخانه‌ها را کانون‌های دانایی توصیف کرد و خواستار تلاش بیشتر برای توسعه و گسترش این مراکز شد. وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از کتاب‌فروشی‌های محلی گفت: خانواده‌ها می‌توانند بخشی از برنامه‌های تفریحی خود را به بازدید از کتاب‌فروشی‌ها اختصاص دهند و با خرید و حضور در این مراکز، از ادامه فعالیت و اشتغال کتاب‌فروشان حمایت کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس خاطرنشان کرد: حمایت مردم از کتاب‌فروشی‌های محلی می‌تواند به تداوم فعالیت این مراکز و زنده نگه داشتن جریان کتاب و کتابخوانی در محله‌های استان کمک کند.

در پایان این آیین، از ۲۳ نفر از فعالان و مروجان عرصه کتاب و کتابخوانی استان فارس و محمدحسین نیکوپور، مسئول خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، تجلیل شد.