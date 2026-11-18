اصفهان- خبرنگار کیهان:

300 بسته معیشتی به همراه بیش از سه‌هزار پرس غذای گرم بین خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد در قالب پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت توزیع شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه اصفهان با اشاره به اجرای پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت گفت: هم‌زمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا(س) این پویش با هدف ترویج فرهنگ احسان، همدلی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند آغاز شده و به مدت ۴۰ روز تا سالروز ولادت حضرت علی(ع)، با مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری ادامه دارد.

علیرضا پیرالو افزود: در همین راستا با همکاری و هم‌افزایی مراکز نیکوکاری و همراهی خیران، ۳۰۰ بسته معیشتی با عنوان بسته‌های فاطمی و اطعام بیش از سه‌هزار پرس غذای گرم بین خانواده‌های زیر پوشش توزیع شده و روند توزیع بسته‌ها در آستانه دهه دوم فاطمیه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ارزش هر بسته معیشتی را به‌طور میانگین ۲ میلیون تومان و ارزش هر پرس غذا را حدود ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: منابع تأمین این اقلام از محل مشارکت کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران فراهم شده است. پیرالو با دعوت از نیکوکاران و مردم برای پیوستن به این حرکت خداپسندانه گفت: تداوم و گسترش پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت در گرو مشارکت و همدلی بیشتر مردم است و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران این فرصت را فراهم می‌کند تا در این ۴۰ روز، خدمات بیشتری به خانواده‌های نیازمند و اقشار محروم جامعه ارائه شود.