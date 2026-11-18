همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از تصویب طرح سرمایه‌گذاری ۵ میلیون دلاری با مشارکت سرمایه‌گذار چینی در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: این طرح با هدف تولید دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی اجرا می‌شود و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را فراهم می‌کند.

حسن پیمانی در جمع فعالان اقتصادی ملایر با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان اظهار کرد: طرح شرکت «یکتا کارت رستا» با مشارکت سرمایه‌گذار چینی و به ارزش ۵ میلیون دلار، برای احداث و راه‌اندازی واحد تولید دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی در ملایر به تصویب رسیده است. وی افزود: اجرای این طرح علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های شغلی، به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و گسترش فعالیت‌های صنعتی در شهرستان ملایر کمک خواهد کرد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به تصویب پنج طرح سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۵ گفت: مجموع ارزش این طرح‌ها به ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال ۲۷۵ نفر را فراهم کند.

پیمانی ادامه داد: این طرح‌ها در حوزه‌های قطعه‌سازی خودرو، تولید موتورسیکلت، مجتمع کشت و صنعت و نیروگاه خورشیدی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای چین، امارات متحده عربی و بلاروس به تصویب رسیده‌اند. وی با بیان اینکه استان همدان از ظرفیت‌های متنوعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، روند جذب سرمایه‌های خارجی و حمایت از طرح‌های مولد و اشتغال‌زا در استان دنبال می‌شود. وی در پایان، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت از اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا را از اولویت‌های مجموعه اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه ورود سرمایه، رونق تولید و توسعه اقتصادی همدان را بیش از پیش فراهم کند.