اصفهان- خبرنگار کیهان:

نمایشگاه خوشنویسی خط ارادت با ارائه ۴۰ اثر از استاد زنده‌یاد حبیب‌الله فضائلی با موضوع حضرت فاطمه زهرا(س) در موزه هنر‌های معاصر اصفهان برپا شده است.

رئیس اداره هنری شهرداری اصفهان گفت: در این نمایشگاه ۴۰ اثر از آثار استاد مرحوم حبیب‌الله فضائلی، خوشنویس برجسته اصفهانی، با محوریت شخصیت و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. سعید محمدی‌پناه افزود: نمایشگاه «خط ارادت» فرصتی برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با جلوه‌های هنر خوشنویسی و آثار ارزشمند این استاد فقید است. وی گفت: این نمایشگاه تا ۱۲ آذرماه در موزه هنر‌های معاصر اصفهان میزبان علاقه‌مندان به هنر، خوشنویسی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) خواهد بود.