نخست‌وزیر پیشین قطر با انتقاد از اظهارات مشاور سابق رئیس‌جمهور آمریکا درباره خیانت دولت آمریکا به متحدان عرب خود در کشورهای منطقه خلیج‌فارس این اظهارات را درس عبرتی برای رهبران کشورهای عرب دانست.

جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران درس‌های زیادی برای جهانیان داشت. یکی از مهم‌ترین درس‌ها به‌خصوص برای دولت‌های عرب منطقه غرب آسیا این بود که استقرار پایگاه نظامی آمریکا در خاک این کشورها نه‌تنها برای این دولت‌ها امنیت نمی‌آورد بلکه امنیت این کشورها را بیشتر در معرض مخاطره قرار می‌دهد. درس دوم جنگ برای این کشورها این بود که نباید به اتحاد با آمریکا دل بست و این اتحادها زمانی که منافع آمریکا به خطر بیفتد برای واشنگتن پشیزی ارزش ندارد. نخست‌وزیر پیشین قطر هم با اعتراف به خیانت آمریکا به متحدان عرب خود خطاب به سران عرب گفته است که این خیانت باید درس عبرتی برای آنها باشد. به گزارش ایسنا، «حمد بن جاسم» نخست‌وزیر پیشین قطر از آنچه «لحن نامناسب» استیو بنن، مشاور پیشین دونالد ترامپ، درباره ضرورت بازنگری آمریکا در روابط با کشورهای حوزه خلیج‌فارس خواند، انتقاد کرد و گفت که چنین اظهاراتی ادعای واشنگتن درباره پایبندی به دوستان و متحدانش را زیر سؤال می‌برد. حمد بن جاسم گفت: آمریکا زمانی که به کشورهای منطقه نیاز دارد، آنها را دوست و متحد خود می‌داند، اما با تغییر نیازهایش، اولویت‌هایش نیز تغییر می‌کند. وی تأکید کرد که این مسئله باید درسی برای همه رهبران، نه‌فقط در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بلکه در سراسر جهان عرب باشد. بنن پیش‌تر در اظهاراتی خواستار بازنگری روابط آمریکا با کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات شده و استدلال کرده بود که واشنگتن با توجه به منابع نفتی خود از جمله نفت ونزوئلا، خلیج مکزیک و گویان، دیگر به نفت این کشورها نیازی ندارد.

شیخ حمد بن جاسم در واکنش به این اظهارات گفت: از آنچه استیو بنن گفت، تعجب نکردم؛ جایی که او خواستار کناره‌گیری ایالات‌متحده از کشورهای حوزه خلیج‌فارس یعنی عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات شد و ادعا کرد که این کشورها از آمریکا می‌خواهند نفت‌شان را محافظت کند، در حالی‌ که آمریکا دیگر به نفت آن کشورها نیازی ندارد و نفت ونزوئلا، خلیج مکزیک و نفت گویان را دارد. وی افزود: اظهارات بنن تأییدی بر گفته‌های پیشین من است؛ اینکه در آمریکا تنها زمانی که به ما نیاز دارند، با ما رفتار نیکو دارند و ادعای دوستی می‌کنند، اما به ‌محض آنکه دیگر نیازی به ما نداشته باشند، اولویت‌هایشان تغییر می‌کند. این موضوع باید درسی باشد که تمامی رهبران، نه‌تنها در حوزه خلیج‌فارس، بلکه در سراسر جهان عرب، آن را به‌خوبی درک کنند.

ترامپ پاسخگو باشد

از تحولات داخلی آمریکا هم خبر اینکه در پی ششمین روز از اختلالات فنی در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی و سامانه هوانوردی گرفته تا خدمات بانکی و شرکت‌های فناوری، قانون‌گذاران هر دو حزب خواستار ارائه توضیحات فوری دولت ترامپ به کنگره شدند و درباره احتمال دخالت عوامل مخرب و حملات سایبری ابراز نگرانی کردند. «حکیم جفریز» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که از گزینه‌های اصلی تصدی ریاست این مجلس در سال آینده به‌شمار می‌رود، روز سه‌شنبه این اختلالات را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «مشخص نیست که آیا همه این موارد به زیرساخت‌ها مربوط می‌شوند یا اینکه پای فعالیت مخربی در میان است». نماینده ایالت نیویورک گفت: «به نظر من، تا زمانی که یک جلسه توجیهی در سطح عالی برای گروه هشت‌نفره برگزار نشود، برای نتیجه‌گیری هنوز خیلی زود است».

به گزارش ایرنا اصطلاح «گروه هشت‌نفره» به هشت مقام ارشد کنگره گفته می‌شود که از سوی قوه مجریه درباره مسائل اطلاعاتی فوق‌محرمانه توجیه می‌شوند. این گروه شامل رئیس مجلس نمایندگان، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، رهبر اکثریت سنا، رهبر اقلیت سنا و رؤسا و اعضای ارشد اقلیت کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا است. جفریز افزود: «به نظر من، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید جلسه توجیهی مشترکی برای هر دو مجلس برگزار شود؛ جلسه‌ای برای نمایندگان مجلس، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه و جلسه‌ای برای سناتورها از هر دو حزب تا درباره تمام تحولاتی که طی یک هفته گذشته یا بیشتر رخ داده است، توضیح داده شود.»

«نانسی میس» نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی و مایک لاولر نماینده جمهوری‌خواه نیویورک که هر دو در آستانه پایان دوره نمایندگی خود هستند، نیز خواستار شفافیت بیشتر دولت در این زمینه شدند. میس گفت: «پنج اختلال بزرگ در کمتر از یک هفته؛ مایکروسافت، ورک‌دی، اداره هوانوردی فدرال، بانک‌های بزرگ و اکنون شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی. کنگره باید فوری در جریان قرار بگیرد. مردم آمریکا حق دارند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است». لاولر نیز در درخواست خود برای برگزاری جلسات توجیهی کنگره، به حمله سایبری به نزدیک به ۲۰۰ وب‌سایت اشاره کرد که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده بود. لاولر در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با توجه به حمله سایبری روز سه‌شنبه و در کنار توقف پروازها از سوی اداره هوانوردی فدرال، اختلالات بانکی و مشکل مایکروسافت، ضروری است که دولت فوراً کنگره را درباره ماهیت دقیق این مشکل در جریان قرار دهد تا بتوانیم واکنشی هماهنگ از سوی تمام بخش‌های دولت داشته باشیم».

برگزاری رزمایش سراسری هشدار

هم‌زمان، آزمایش سراسری سامانه هشدار اضطراری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) ساعت ۲:۲۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، با مشارکت آژانس مدیریت بحران فدرال و کمیسیون ارتباطات فدرال برگزار شد. در جریان این آزمایش، برنامه‌های عادی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در سراسر آمریکا برای حدود یک دقیقه قطع شد و پیام آزمایشی هشدار پخش شد. این پیام تأکید داشت که هشدار صرفاً آزمایشی است و شهروندان نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارند. با این حال، هنوز گزارش رسمی از سوی آژانس مدیریت بحران فدرال درباره ارزیابی نهایی عملکرد فنی سامانه و نتایج آزمایش منتشر نشده است. گفتنی است طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره اختلالات فنی در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا صورت گرفته است، برخی احتمال خرابکاری، حمله سایبری و حتی دخالت سامانه‌های هوش مصنوعی را مطرح کرده‌اند.