سرویس خارجی-

وزیر جنگ رژیم آپارتاید اسرائیل اعلام کرد تل‌آویو تا خلع سلاح کامل حماس، حزب‌الله و نابودی تهدیدهای سوریه، از مناطق اشغالی عقب‌نشینی نمی‌کند و در صورت تشدید درگیری‌ها آماده اشغال مناطق بیشتر است! تا بار دیگر میل سیری‌ناپذیر رژیم به اشغالگری را ثابت کند.

رژیم آپارتاید اسرائیل از همان آغاز تأسیس خود در سال ۱۹۴۸ بر بنیاد اشغالگری، جنایت و پاکسازی قومی شکل گرفت. با اعلام موجودیت این رژیم، صدها هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود رانده شدند و دهکده‌ها و شهرهای آنان تخریب یا مصادره گردید، رویدادی که در تاریخ معاصر با نام «نکبت» شناخته می‌شود. این الگو در جنگ ۱۹۶۷ با اشغال کرانه باختری، نوار غزه، قدس شرقی و بلندی‌های جولان تثبیت و گسترش یافت. از آن زمان تاکنون، کشتار، ساخت شهرک‌های غیرقانونی، مصادره زمین‌ها، دیوار حائل و کنترل نظامی مستمر، همگی نشان‌دهنده میل سیری‌ناپذیر این رژیم به گسترش قلمرو و تثبیت سلطه بر سرزمین‌های دیگران بوده است. گزارش‌های متعدد سازمان ملل، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها این سیاست‌ها را مصداق آپارتاید و نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته‌اند.

در این مسیر، نقش قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تعیین‌کننده بوده است. حمایت‌های نظامی، مالی و دیپلماتیک مستمر غرب، به‌ویژه وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت و تأمین تسلیحات پیشرفته، به این رژیم امکان داده است تا بدون پرداخت هزینه واقعی بین‌المللی، پروژه اشغالگری خود را ادامه دهد. این حمایت‌ها نه‌تنها مانعی در برابر پاسخگویی ایجاد کرده، بلکه عملاً به تداوم و تعمیق ساختار اشغال و آپارتاید کمک رسانده است. بدین ترتیب، تاریخ هفت‌دهه‌ای این رژیم را نمی‌توان جدا از شبکه حمایتی غرب تحلیل کرد، شبکه‌ای که اشغالگری را از یک سیاست منطقه‌ای به پروژه‌ای با پشتوانه جهانی تبدیل کرده است.

باز هم تأکید بر اشغالگری

وزیر جنگ رژیم آپارتاید اسرائیل، یسرائیل کاتس، با صراحت اعلام کرد که تل‌آویو تا خلع سلاح کامل حماس در غزه، خلع سلاح حزب‌الله در سراسر لبنان و نابودی تمامی تهدیدهای جهادی در سوریه، از خطوط کنونی مناطق امنیتی عقب‌نشینی نخواهد کرد و مواضع اشغالگرانه خود را تغییر نمی‌دهد. وی تهدید کرد در صورت شعله‌ور شدن جنگ در جبهه‌های مختلف، ارتش این رژیم برای انجام عملیات زمینی و اشغال مناطق بیشتر کاملاً آمادگی دارد و این عملیات با تخلیه ساکنان و نابودی آنچه «زیرساخت‌های تروریسم» می‌نامد، همراه خواهد بود تا این مناطق به بخش دائمی از مناطق امنیتی اشغال‌شده اسرائیل در شمال و جنوب تبدیل شوند.

این اظهارات اشغال‌گرانه در حالی مطرح شده است که هم‌زمان گزارش‌هایی از طرح کاهش بخشی از نیروهای صهیونیستی در غزه و لبنان منتشر شده است، طرحی که شامل خروج یک لشکر از نوار غزه و مقر فرماندهی یک لشکر از لبنان و کاهش ۹ گردان بدون جایگزینی است. با این حال، این اقدامات ظاهری چیزی از میل پایدار رژیم آپارتاید اسرائیل به تثبیت و گسترش اشغالگری در سرزمین‌های همسایه کم نمی‌کند و همچنان نشان‌دهنده عزم این رژیم برای تبدیل مناطق اشغالی به پایگاه‌های دائمی نظامی و امنیتی است.