سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با پنج پهپاد، دو عملیات دقیق علیه ایستگاه‌های پمپاژ شماره ۸ و ۹ خط لوله استراتژیک شرق-غرب در غرب ریاض انجام دادند و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای ایجاد کردند، اقدامی که بار دیگر نشان داد یمن همچنان می‌تواند شریان‌های حیاتی انرژی رژیم سعودی را هدف بگیرد.

اقتصاد عربستان سعودی همچنان به‌شدت به نفت وابسته است؛ حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد درآمدهای دولتی و نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات کالاهای این کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود و قیمت سربه‌سر بودجه آن در سال‌های اخیر در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه برآورد شده است. حملات مکرر یمن- چه در این روزها و چه در درگیری‌های پیشین- به تأسیسات نفتی، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط لوله در سال‌های گذشته، از جمله ضربه تاریخی ۲۰۱۹ به تأسیسات ابقیق و الخریص که حدود ۵٫۷ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید را از کار انداخت، و حملات بعدی به پالایشگاه‌ها و مسیرهای انتقال، هزینه‌های سنگینی بر دوش ریاض گذاشته است: اختلال در صادرات، افزایش هزینه‌های تعمیرات و امنیت، بالا رفتن حق بیمه کشتیرانی و حمل‌ونقل، و ایجاد نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران خارجی. حتی با وجود تلاش‌های چشمگیر برای متنوع‌سازی تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ و رشد نسبی بخش غیرنفتی، بودجه همچنان به‌شدت به درآمدهای هیدروکربنی وابسته است و هرگونه اختلال در تولید یا صادرات نفت، کسری بودجه را تشدید می‌کند، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش می‌دهد و پروژه‌های بلندپروازانه را با تأخیر و بازنگری مواجه می‌سازد، واقعیتی که نشان می‌دهد آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد سعودی در برابر ضربات هدفمند به شریان نفتی، همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی این رژیم و حامیان آمریکایی‌اش باقی مانده

است.

ضربه‌ای دقیق به شریان انرژی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن، یحیی سریع، اعلام کرد که نیروهای مسلح با استفاده از پنج پهپاد، دو عملیات نظامی هماهنگ علیه ایستگاه‌های پمپاژ شماره ۹ و شماره ۸ خط لوله «شرق-غرب» در غرب ریاض اجرا کرده‌اند. این خط لوله یکی از شریان‌های حیاتی انتقال نفت عربستان محسوب می‌شود و هدف‌گیری مستقیم آن نشان‌دهنده توانایی یمن در رساندن ضربه به عمق خاک دشمن است. عملیات‌ها به لطف دقت بالا، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در تأسیسات هدف ایجاد کردند و بار دیگر اثبات کردند که محاصره و تجاوز دوازده‌ساله نتوانسته اراده مقاومت را متوقف کند.

عملیات نخست ایستگاه پمپاژ شماره ۹ را در دو مرحله و با سه پهپاد هدف قرار داد. عملیات دوم نیز ایستگاه شماره ۸ را با دو پهپاد مورد حمله قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح تأکید کرد که این حملات دقیق و مستقیم بودند و منجر به آتش‌سوزی‌های وسیع در تأسیسات شدند. این اقدام در شرایطی انجام شد که عربستان همچنان به بمباران مناطق غیرنظامی و تشدید محاصره ادامه می‌دهد و نشان داد که یمن قادر است با ابزارهای بومی، هزینه‌های سنگینی بر رژیم سعودی و حامیان آمریکایی‌اش تحمیل کند.

گفتنی است پیش از بیانیه اخیر سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره حمله به ایستگاه‌های پمپاژ شماره ۸ و ۹ خط لوله استراتژیک شرق-غرب عربستان، انصارالله در جریان جنگ دست‌کم چهار ایستگاه دیگر را نیز هدف حملات خود اعلام کرده بوده‌اند. براساس بیانیه‌هایی که پیش‌تر منتشر شده، ایستگاه‌های شماره ۵، ۶، ۷ و ۱۱ در فهرست اهداف محقق‌ حملات یمن قرار گرفته بودند؛ بنابراین با احتساب حمله اخیر، دست‌کم شش شماره ایستگاه پمپاژ در ادعاهای نظامی انصارالله مطرح شده‌اند.

تجاوز دوازده‌ساله و پروژه آمریکایی-صهیونیستی

یحیی سریع یادآور شد که دشمن سعودی به مدت دوازده سال تجاوز و محاصره را علیه مردم یمن ادامه داده، جنایات هوایی، کشتارهای متعدد و اعزام ده‌ها هزار نیرو را با پوشش هوایی پشتیبانی کرده است. این اقدامات در راستای خدمت به پروژه آمریکایی و صهیونیستی برای کنترل باب‌المندب و مناطق استراتژیک یمن صورت می‌گیرد. جنایات فجیع علیه اسیران در ذوباب و مردم یمن نیز بخشی از همین سیاست سلطه‌جویانه است که اکنون با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبه‌رو شده است.

عملیات «والله من ورائهم محیط» در جنوب

واحد اطلاع‌رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویری از پیشروی در شهر المقاطره استان لحج علیه نیروهای تحت فرمان محمد طلال البلوی، افسر سعودی، منتشر کرد. این عملیات که با نام «والله من ورائهم محیط» شناخته می‌شود که برگرفته از آیه 20 سوره مبارکه بروج است، با موفقیت به اهداف خود رسید و نشان داد که یمن نه‌تنها در عمق خاک دشمن، بلکه در جبهه‌های زمینی نیز ابتکار عمل را در دست دارد. هدف اصلی تأمین امنیت مناطقی بود که از آنجا حملات تجاوزکارانه علیه غیرنظامیان و نیروهای مسلح انجام می‌شد.

در جریان این عملیات، امنیت ده منطقه از دو استان تعز و لحج با مساحتی حدود هفت هزار و صد کیلومترمربع تأمین شد. دوازده لشکر نظامی متشکل از شصت تیپ از نیروهای تحت حمایت عربستان شکست خورده و منهدم شدند. صدها خودرو و نفربر زرهی منهدم، از کار افتاده یا به غنیمت گرفته شد و مقادیر زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی نیز به دست نیروهای یمنی افتاد. این نتایج نشان‌دهنده فروپاشی ساختار نظامی مزدوران سعودی در جنوب است.

جنایات هوایی و کشتار غیرنظامیان

در حالی که یمن به تأسیسات نظامی و اقتصادی دشمن ضربه می‌زند، جنگنده‌های سعودی طی بیست‌وچهار ساعت هشتادویک حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در صنعا، الحدیده، تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب و صعده انجام دادند. این حملات با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف و موشک‌هایی از نجران صورت گرفت و ده‌ها شهید و مجروح برجای گذاشت. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از آغاز تشدید تنش به پنج هزار و دویست‌وشصت‌وچهار مورد رسیده است.

در یکی از این جنایات، حمله شبانه به کارخانه اسفنج در الحدیده دست‌کم بیست‌وهشت شهید و زخمی برجای گذاشت. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که عملیات جست‌وجو و بیرون آوردن قربانیان به‌دلیل سوختگی کامل اجساد و پراکندگی پیکرها با دشواری شدید ادامه دارد. این حمله نمونه‌ای آشکار از هدف‌گیری عامدانه تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان است که رژیم سعودی با حمایت آمریکا آن را ادامه می‌دهد.

موضع علما و وزارت خارجه

انجمن علمای یمن حملات به مسجد نوح در صعده، کارخانه‌های صنعا و الحدیده و نیروهای امدادی را به‌شدت محکوم کرد و تأکید نمود که این جنایات اراده مردم را تضعیف نمی‌کند، بلکه پایداری آنان را افزایش می‌دهد. انجمن از مردم جنوب خواست وحدت را حفظ کنند و از علما و ملت‌های اسلامی خواست به یاری مستضعفان غزه بشتابند. وزارت خارجه یمن نیز با تأکید بر استقلال و حاکمیت کشور، از عربستان خواست خطای محاسبات خود را بپذیرد و دست از سیاست‌های سلطه‌جویانه بردارد؛ پرونده یمن متعلق به ملت آن است و در کیف کمیته‌های ویژه ریاض جای نمی‌گیرد.

عزم راسخ برای آزادی کامل

نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند عملیات‌های دفاعی خود را در دفاع از کشور و مردم و حفظ حاکمیت ادامه می‌دهند. این اقدامات علیه مردم جنوب نیست و هیچ نیت خصمانه‌ای نسبت به آنان وجود ندارد؛ آنان نیز مانند سایر یمنی‌ها از سیطره دشمن سعودی رنج می‌برند. صنعا بر عزم راسخ خود برای تحقق کامل آزادی و استقلال، فارغ از هزینه‌ها و تحولات پیش‌رو، تأکید دارد و نشان می‌دهد که نه محاصره، نه بمباران و نه حمایت آمریکایی از رژیم سعودی نخواهد توانست اراده مقاومت را متوقف کند.