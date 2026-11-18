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مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با هشدار نسبت به ورود رویارویی رژیم آل خلیفه با مردم این کشور به مرحله‌ای خطرناک، تشدید فشارها علیه شیعیان و هدف قرار دادن هویت دینی و اجتماعی آنان را بخشی از سیاست سرکوبگرانه حکومت برای به حاشیه راندن جامعه بحرین دانست.

هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند با تکیه بر سرکوب، تحقیر هویت جمعی و محدودسازی آزادی‌های اجتماعی، وفاداری پایدار شهروندان را به دست آورد. چنین رویکردی نه‌تنها احساس تعلق اجتماعی را تضعیف نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد به تقویت همبستگی درون‌گروهی، افزایش احساس بی‌عدالتی و شکل‌گیری مقاومت جمعی می‌انجامد. هنگامی که یک حکومت به‌جای به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی و احترام به هویت گروه‌های مختلف، درصدد حذف یا به حاشیه راندن بخشی از جامعه برمی‌آید، در واقع بذر بی‌اعتمادی و شکاف اجتماعی را می‌کارد. مردم بحرین نیز حق دارند از هویت، کرامت و حقوق اجتماعی خود دفاع کنند و هیچ سیاستی نمی‌تواند با نادیده گرفتن این حقوق، رضایت و همراهی واقعی جامعه را جایگزین سکوت تحمیلی کند. رژیم اقلیت آل‌خلیفه نمی‌تواند اکثریت شیعه این کشور را برای همیشه ساکت نگه دارد.

رویارویی خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دکتر ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین، با اشاره به تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه علیه علمای شیعه و صدور احکام قضایی علیه ده‌ها تن از روحانیون و فعالان، هشدار داد که رویارویی نظام حاکم با مردم بحرین وارد مرحله‌ای خطرناک شده است. وی این اقدامات را بخشی از روندی سیاسی و امنیتی برای هدف قرار دادن نمادهای دینی و تسلیم کردن جامعه بحرین دانست و نسبت به سوءاستفاده از جنگ علیه ایران برای تسویه‌حساب با شیعیان هشدار داد. العرادی در گفت‌وگو با شبکه المسیره، احکام صادرشده علیه روحانیون شیعه را سیاسی و فاقد معیارهای قانونی توصیف کرد و گفت: نیروهای امنیتی در همین چارچوب به مساجد و حسینیه‌ها یورش برده، اموال برخی صندوق‌ها و مؤسسات مالی را تصرف کرده و وجوه خمس و زکات را با اتهام ارتباط با تروریسم و تأمین مالی آن مصادره کرده‌اند. وی همچنین از افزایش محدودیت‌ها علیه شهروندان، به‌ویژه شیعیان، تخریب رسانه‌ای آنان، سرکوب فعالیت‌های دینی و تلاش حکومت برای تغییر بافت جمعیتی و کنار زدن اکثریت شیعه از مشارکت سیاسی انتقاد کرد.