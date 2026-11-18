رئیس‌جمهور سومالی به‌شدت از مداخلات و سیاست‌های جنگ‌طلبانه امارات انتقاد کرد و از جنگ‌افروزی این شیخ‌نشین حوزه خلیج‌فارس در لیبی، سودان، سومالی و یمن خبر داد.

خبرگزاری مهر به نقل از «عربی» نوشت: «حسن شیخ محمود»، رئیس‌جمهور سومالی، در سخنرانی تلویزیونی تأکید کرده است که امارات در امور داخلی این کشور دخالت کرده و برای از بین بردن اتحاد داخلی و حاکمیت ملی آن تلاش می‌کند... امارات در سومالی، یمن، لیبی و سودان جنگ‌افروزی می‌کند. شیخ محمود این را هم گفت که: «امارات از بندر بربره در سومالی‌لند به‌عنوان یک گذرگاه سِری برای فراری دادن عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن بدون اطلاع دولت سومالی استفاده کرد. امارات به‌وسیله حمایت از گروهک‌های مسلح و شبه‌نظامیان وارد جنگ‌های نیابتی در یمن و یا سومالی می‌شود. امارات نقش مستقیمی را درخصوص به رسمیت شناختن جدایی‌طلبان سومالی‌لند از سوی اسرائیل ایفا کرد.»