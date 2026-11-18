وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد از ۱۷ اکتبر(25 مهر) تاکنون بیش از ۷ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی بازداشت شده‌اند.

اعتراضات معیشتی در فرانسه همچنان ادامه دارد و دیروز هم پلیس فرانسه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و شرایط کاری خود جلوی اقامتگاه ماکرون دست به تجمع زده بود. تاکنون هزاران معترض از سوی پلیس برای حضور در این اعتراضات بازداشت شده‌اند. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، «ژرالد دارمانن»، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که تنها از 17 اکتبر (25 مهر) به این‌سو، ۷ هزار و ۱۸۴ نفر بازداشت شده و ۴۶۶ حکم زندان در ارتباط با این تجمعات صادر شده است. به گفته وی، از مجموع بازداشت‌شدگان ۴ هزار و ۵۲۳ نفر بزرگسال و ۲ هزار و ۶۶۱ نفر زیر سن قانونی بوده‌اند. وی همچنین از صدور ۴۶۶ حکم زندان شامل ۱۹۵ حکم بدون تعلیق و ۱۱۱ حکم همراه با دستور بازداشت فوری خبر

داد.