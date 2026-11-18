یک پژوهش بین‌المللی از تشدید بی‌سابقه تهدید‌های آنلاین و باج‌گیری از کودکان با استفاده از تصاویر جعلی و دیپ‌فیک پرده برمی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری میزان، یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی برای سوءاستفاده جنسی از کودکان، طی دو سال بیش از هشت هزار و ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارشی از موسسه چایلدلایت (Childlight) که در ادینبورگ (اسکاتلند) مستقر است و در زمینه ایمنی جهانی کودکان فعالیت می‌کند، موارد سوءاستفاده از کودکان مرتبط با هوش مصنوعی، ازجمله تصاویر جعلی ساخته‌شده با فناوری دیپ‌فیک و نرم‌افزار‌های مشابه، از حدود چهار هزار و ۷۰۰ مورد در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴۰۰ هزار مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این تصاویر، با وجود جعلی‌بودن، می‌توانند ابزاری برای باج‌گیری از کودکان باشند تا از آنها پول یا تصاویر بیشتری طلب شود.

این پژوهش، گزارش‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های فناوری به مرکز ملی کودکان گمشده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته (سازمانی مستقر در آمریکا) را مورد بررسی قرار داده است. دبی فرای، مدیر جهانی بخش داده‌ها در مؤسسه چایلدلایت، اعلام کرد که این یافته‌ها نشان‌دهنده ابعاد تکان‌دهنده سوءاستفاده جنسی از کودکان است. این تحقیق بر شرق آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای لاتین و کارائیب و آمریکای شمالی تمرکز دارد.

فرای گفت: تحقیقات ما مقیاس تکان‌دهنده استثمار و سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان و سرعت تحول تهدید‌های پیش‌روی کودکان، به‌ویژه در فضای آنلاین، را آشکار می‌کند. اما یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که دولت‌ها در چه زمینه‌هایی می‌توانند تغییر ایجاد کنند. با گردآوری شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها، سوابق پلیس و سایر منابع، می‌توانیم تصویر واضح‌تری از خطر‌هایی که کودکان با آن مواجه هستند، ایجاد کنیم، نقاط ضعف سیستم‌های حفاظتی را شناسایی کنیم و به تخصیص منابع و مداخلات در جا‌هایی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، کمک کنیم.

گزارشی از بنیاد دیده‌بان اینترنت (IWF) در ماه گذشته نشان داد که محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان که توسط هوش مصنوعی تولید شده است، به صورت آنلاین در حال افزایش بوده و میزان محتوای غیرقانونی بررسی شده در سال جاری از کل محتوای سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.

تحلیلگران بنیاد دیده‌بان اینترنت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان واقع‌گرایانه‌تری در مقایسه با کل سال قبل پیدا کرده‌اند. این سازمان غیردولتی مستقر در انگلیس که محتوای سوءاستفاده را در سطح جهان رصد می‌کند، اعلام کرد که ۶ هزار و ۳۱۰ تصویر هوش مصنوعی را ارزیابی کرده است که با تعریف قانونی سوءاستفاده جنسی از کودکان مطابقت دارند، که ۴۰ درصد بیشتر از مجموع بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تصویر در سال گذشته است.

طبق گفته بنیاد دیده‌بان اینترنت، این مشکل در سال ۲۰۲۵ تشدید شده است. چایلدلایت تخمین می‌زند که سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان قربانی دست‌کم یک نوع سوءاستفاده یا آزار جنسی از طریق فناوری می‌شوند. همچنین تخمین زده می‌شود که حدود یک‌چهارم کودکان قبل از ۱۸ سالگی دست‌کم یک نوع سوءاستفاده را تجربه می‌کنند. این تحقیق همچنین گزارش‌های سوءاستفاده جنسی آفلاین را بررسی کرده است. این تحقیق نشان داد که حدود یک‌سوم دختران و بیش از یک‌دهم پسران در دوران کودکی در آمریکای شمالی مورد سوءاستفاده جنسی حضوری قرار گرفته‌اند. این شامل جرایمی مانند تجاوز جنسی و تعرض جنسی می‌شود. میزان گزارش‌ها و اطلاعیه‌های ثبت شده مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ در آمریکا ۶۳ درصد افزایش یافته است. در همین حال، این رقم در کانادا ۱۸ درصد است.

فرای گفت: سرعتی که هوش مصنوعی با آن تهدید علیه کودکان را تغییر می‌دهد، عمیقاً نگران‌کننده است. این ارقام افزایش شدیدی در گزارش‌های مربوط به محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان که توسط هوش مصنوعی تولید شده‌اند، تنها در دو سال نشان می‌دهد. پل استنفیلد، مدیر اجرایی چایلدلایت، گفت: میلیون‌ها کودک در معرض سوءاستفاده و سوءاستفاده جنسی قرار دارند، با این حال دولت‌ها به‌طور معمول با تصویری ناقص از محل وقوع آسیب و اینکه چه کسی بیشتر در معرض خطر است، کار می‌کنند.