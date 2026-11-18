دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان با اشاره به پرونده حادثه سقوط اتوبوس کارکنان شرکت NGL اعلام کرد که تمام ابعاد حادثه بررسی و بعد از اعلام نظر کارشناسان با مقصرین برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، امراله میسائی با اشاره به رسیدگی دقیق به پرونده حادثه سقوط اتوبوس کارکنان شرکت NGL در محور دشت‌عباس به مورموری بیان داشت: بلافاصله پس از وقوع سانحه، دستورات لازم صادر و تحقیقات با کارشناسی دقیق انجام و علیه مدیرعامل NGL دهلران و مدیرکل راهداری استان اعلام جرم شد.

میسائی با تأکید بر اینکه قطعاً مطالبات خانواده جان‌باختگان حادثه با دقت پیگیری می‌شود، افزود: تمام ابعاد حادثه بررسی و بعد از اعلام نظر کارشناسان با مقصرین برخورد خواهد شد و پرونده تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود. وی تصریح کرد: با افرادی که با سوءاستفاده از این حادثه قصد بر هم زدن نظم عمومی و تحریک احساسات مردم را داشته باشند با قاطعیت برخورد خواهد شد.