رئیس مرکز تحقیقات عملکردی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اکنون از هر ۷ نفر ایرانی یک نفر به دیابت مبتلا می‌شود و سن ابتلا به این بیماری به افراد جوان و حتی نوجوانان رسیده است.

به گزارش دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، علیرضا زالی در نشست بررسی دیابت که در مرکز تحقیقات عملکردی مغز و اعصاب برگزار شد، با بیان اینکه دیابت بیماری هزارچهره است، افزود: براساس مطالعه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم از دیابت خود مطلع نبودند اما اکنون سه‌چهارم افراد دیابتی از بیماری خود آگاه هستند.

زالی با بیان اینکه مرحله پیش‌دیابتی بسیار مهم است، ادامه داد: اگر این افراد سبک زندگی خود را رعایت کنند دچار دیابت نمی‌شوند، اما اگر اصلاح نشود مبتلا خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود ۱۸.۵ تا ۲۰ درصد افراد درگیر پیش‌دیابت هستند که البته دقیق نیست، اظهار داشت: شمار افراد دیابتی در عربستان، پاکستان، کویت و قطر زیاد است و ایران در منطقه دیابت‌خیز جهان قرار دارد. استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه سن دیابت به افراد جوان رسیده و میزان شیوع در روستاها نیز افزایش داشته است، گفت: دیابت حتی در نوجوانان نیز دیده می‌شود.

زالی با بیان اینکه ۹۰ درصد افراد دیابتی در ایران از نوع۲ دیابت هستند، افزود: یزد، مازندران و گیلان از استان‌های با شیوع بالای دیابت هستند که یکی از دلایل بالا بودن این آمار، چاقی و کم‌تحرکی در مازندران است.

وی ادامه داد: تمام بافت‌های بدن با دیابت روبه‌رو و تأثیرپذیر می‌شود و درمان دیابت چندوجهی است؛ از این‌رو شناخت و پایش عوامل پرخطر در دیابت بسیار مهم است.

دیابت باعث فعال‌شدن سیستم‌های تخریبی مغز می‌شود

رئیس مرکز تحقیقات عملکردی مغز و اعصاب علوم‌پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برنامه «پرسان» برای غربالگری بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت توسط وزارت بهداشت یادآور شد: در دیابت سیستم عصبی مرکزی مانند مغز و نخاع و هم سیستم عصبی مربوط به فعالیت روده‌ای درگیر می‌شوند.

وی بیان داشت: بالا بودن قند خون باعث فعال‌شدن سیستم‌های تخریبی مغز می‌شود و موجب آسیب عروق خونی کوچک و بزرگ می‌شود. درگیر شدن عروق ریز در مغز که مسئول خون‌رسانی عصب مغز هستند، از عوارض دیابت است. همچنین دیابتی‌ها چند برابر بیشتر از افراد دیگر در خطر سکته مغزی قرار دارند و چون این بیماران فشارخون نیز دارند، شانس سکته مغزی را زیاد می‌کند و به‌صورت چشمگیر آمار سکته مغزی در دیابتی‌ها بیشتر است.

دیابت در ایران جوان شد

به گفته استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، پرنوشی، تکرر ادرار و اضطرار ادرار و مدام دستشویی رفتن و احتباس ادرار در مثانه و در نتیجه عفونت ادراری در افراد دیابتی بسیار شایع است؛ ضمن اینکه دیابتی‌ها درگیر سنگ کلیه می‌شوند.

زالی با اشاره به اینکه کاهش قوا و میل جنسی از شایع‌ترین علائم دیابت در مردان و زنان است، گفت: منبع همه اینها درگیر شدن سیستم عصبی با دیابت است.

وی با اشاره به عدد میزان قند خون مطلوب تأکید کرد: قند خون زیر عدد ۱۰۰ مطلوب و بالای ۱۲۶ دیابت محسوب می‌شود و افراد زیر ۳۵ سال دچار چاقی یا سابقه دیابت، فشار خون و سکته در خانواده دارند آزمایش قند خون بدهند و توصیه می‌کنم همه افراد بالای ۳۵ سال نیز حداقل یک‌بار آزمایش قند خون بدهند.

حتی جوان‌های دیابتی در خطر سکته مغزی هستند

استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی گفت: حتی افراد جوان‌تر مبتلا به دیابت نیز در خطر سکته مغزی هستند؛ ضمن اینکه به ۱۲ جفت عصب جمجمه از جمله عصب سوم آسیب می‌رسد و در دیابتی‌ها فلج عصب سوم مغزی بسیار زیاد است و عضلات چشمی از کار می‌افتند. عصب‌های ۳، ۴ و ۶ که مسئول عصب حرکتی چشم هستند، آسیب می‌رساند.

زالی با بیان اینکه در افراد دیابتی سکته قلبی شایع‌تر است، افزود: به‌دلیل اینکه نامنظمی در ریتم قلب افراد دیابتی اتفاق می‌افتد و فرد را دچار سکته قلبی می‌کند و حتی این حالت می‌تواند بدون درد همراه شود.

وی با اشاره به درگیر شدن اعصاب محیطی بدن در افراد دیابتی ادامه داد: این موضوع نوروپاتی نام دارد که یکی از علل اصلی بروز آن، دیابت در فرد است. در این افراد حس و در برخی حرکت افراد درگیر می‌شود، اما شایع‌ترین حالت درگیر شدن حسی و حرکتی دیابتی است.

رئیس مرکز تحقیقات عملکردی مغز و اعصاب علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه درگیر شدن مفاصل در بیماران دیابتی بسیار شایع است و افراد دیابتی در حس کردن دچار مشکل می‌شوند، گفت: مثلاً پای خود را روی شئ تیز قرار می‌دهد اما متوجه نمی‌شود؛ ضمن اینکه درد کمری یکی دیگر از عوارض در افراد دیابتی است.

زالی با اشاره به عوارض دیابت بر دستگاه‌های گوارشی و تناسلی خاطرنشان کرد: دیابت موجب فلج معده می‌شود و بیماران دیابتی درگیر کند شدن حرکت دستگاه گوارش می‌شوند.