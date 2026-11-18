پرونده «آتیهسازان مهر اکرام» دزفول با ۲۲۴۶ شاکی به رأی قطعی رسید
رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور رأی قطعی پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت «آتیهسازان مهر اکرام» در دزفول با دو هزار و ۲۴۶ شاکی خبر داد.
به گزارش میزان، علی دهقانی گفت: موضوع پرونده «آتیهسازان مهر اکرام» جذب سپردههای مردمی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت غیرقانونی یک شرکت در دزفول بود که پس از رسیدگی بدوی در دادگاه انقلاب این شهرستان و ثبت اعتراضات، پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
دهقانی با اشاره به جزئیات اصلاحات انجامشده در مرحله تجدیدنظر افزود: دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید اصل محکومیت متهمان، در خصوص نحوه رد مال تصریح کرد که رد مال به شاکیان باید بر مبنای نرخ روز پرداخت و مطابق نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه و اجرا شود؛ همچنین بخشی از مجازاتهای تکمیلی بدوی با نظر دادگاه تجدیدنظر اصلاح و تعدیل شد. وی با بیان اینکه این پرونده دو هزار و ۲۲۴۶ نفر شاکی دارد، تأکید کرد: صیانت از حقوق مالباختگان و استرداد حقوق تضییعشده شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است و با قطعیت این رأی، روند اجرای حکم و استرداد اموال و وجوه سپردهگذاران با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
متهمان این پرونده عبارتاند از: ۱- هادی وثوقزاده فرزند رحمن. ۲- شرکت آتیهسازان مهر اکرام با مدیرعاملی و رئیس هیئتمدیره هادی وثوقزاده.
بر اساس دادنامه صادره، متهم اصلی پرونده علاوه بر رد مال به شاکیان، به تحمل حبس تعزیری و محرومیت از برخی فعالیتهای شغلی مرتبط محکوم شده و رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است.