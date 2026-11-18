رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور رأی قطعی پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» در دزفول با دو هزار و ۲۴۶ شاکی خبر داد.

به گزارش میزان، علی دهقانی گفت: موضوع پرونده «آتیه‌سازان مهر اکرام» جذب سپرده‌های مردمی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت غیرقانونی یک شرکت در دزفول بود که پس از رسیدگی بدوی در دادگاه انقلاب این شهرستان و ثبت اعتراضات، پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

دهقانی با اشاره به جزئیات اصلاحات انجام‌شده در مرحله تجدیدنظر افزود: دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید اصل محکومیت متهمان، در خصوص نحوه رد مال تصریح کرد که رد مال به شاکیان باید بر مبنای نرخ روز پرداخت و مطابق نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه و اجرا شود؛ همچنین بخشی از مجازات‌های تکمیلی بدوی با نظر دادگاه تجدیدنظر اصلاح و تعدیل شد. وی با بیان اینکه این پرونده دو هزار و ۲۲۴۶ نفر شاکی دارد، تأکید کرد: صیانت از حقوق مالباختگان و استرداد حقوق تضییع‌شده شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با قطعیت این رأی، روند اجرای حکم و استرداد اموال و وجوه سپرده‌گذاران با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

متهمان این پرونده عبارت‌اند از: ۱- هادی وثوق‌زاده فرزند رحمن. ۲- شرکت آتیه‌سازان مهر اکرام با مدیرعاملی و رئیس هیئت‌مدیره هادی وثوق‌زاده.

بر اساس دادنامه صادره، متهم اصلی پرونده علاوه بر رد مال به شاکیان، به تحمل حبس تعزیری و محرومیت از برخی فعالیت‌های شغلی مرتبط محکوم شده و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.