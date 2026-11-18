پلیس سارقان خشن و مسلحی را که یکی از آن‌ها با تغییر قیافه، خود را شبیه فوتبالیست مشهور خارجی کرده بود، دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مأموران پلیس اطلاعات پایتخت، اراذل و اوباشی را که اقدام به سرقت و شرارت در منطقه پاسداران تهران کرده بودند شناسایی و بازداشت کردند.

سرگرد حامد رحیمی رئیس مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات پایتخت در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این دو سارق سابقه‌دار با خودروی بی‌ام‌و تردد داشته و حتی در یک درگیری مسلحانه کاپوت خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. متهمان اقدام به سرقت مسلحانه حداقل ۱۴ بار از منازل کرده و در فرصت مرخصی از زندان قرار داشتند. این دو برادر که به واسطه عمل‌های جراحی بی‌شمار صورت خود را تغییر داده بودند با پول‌های سرقتی اقدام به خرید ملک در منطقه یک کرده و خودروی بی‌ام‌و خریداری‌شده را به نام مادر خود کرده و با همین خودرو اقدام به درگیری‌های شبانه و مسلحانه می‌کردند.