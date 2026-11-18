کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش با تعیین ضوابط نحوه محاسبه معدل کتبی دانش‌آموزانی را که دارای درس یا دروس نهایی انتخابی یا افتاده در شهریورماه ۱۴۰۵ بوده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش وزارت آموزش‌وپرورش، کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش، براساس این مصوبه که در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ مطرح و به تصویب رسید، نتایج آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در نوبت‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برای فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور در محاسبه معدل کتبی لحاظ خواهد شد.

مطابق مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش، نتایج آزمون‌های درس یا دروس نهایی پایه دوازدهم که در خرداد و شهریورماه برگزار شده و آزمون‌هایی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، در محاسبه معدل کتبی فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور محاسبه خواهد شد.

در همین رابطه، بند دو مصوبه ۷۱ کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش به منظور حفظ آرامش روحی و روانی دانش‌آموزان و خـانواده‌هـای آنـان به شرح زیر اصلاح شده است:

بنــد دو مصـوبه هفتـاد و یکمین(۷۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش به دانش‌آموزان(روزانه، بزرگسـال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد) اجازه داده می‌شود، بـدون محـدودیت‌های ذکرشـده در بند دو مصوبه ۷۱ کمیسیون معین(تاریخ، ۱۳/۰۷/۱۴۰۵) در دی‌ماه سال تحصـیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ نسـبت به انتخاب واحد و شـرکت در آزمون درس/ دروس مربوطه اقدام نمایند.