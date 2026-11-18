تاریخ را باید خواند

فرید: «امثال غنی‌نژاد دارن از کم‌سوادی جوان امروز نسبت به تاریخ ایران سوء‌استفاده میکنن تا در نهایت جای جلاد و شهید رو عوض کنن.»

بهانه‌جویی بی‌پایان دشمن

سید نظام‌الدین موسوی: «تا وقتی به «بازدارندگی قاطع هسته‌ای» نرسیم، دشمن ترک دیوار را هم بهانه تهدید، جنگ و ترور می‌کند. سدها را عامل تأمین آب، نیروگاه‌ها را عامل تأمین برق، پمپ‌بنزین‌ها ‌را عامل تأمین انرژی و مدارس را عامل تأمین نیروی انسانی شهرک‌های موشکی می‌خواند. «بهانه» است دیگر. حالا شما هی تکذیب کن!»

تصویر بامعنی

‌مهدی با انتشار این تصویر نوشت: «رسانه امام خامنه‌ای برد ۵ هزار کیلومتر رو برای موشک‌ها نشون داد حتی پایگاه‌های آمریکا تو اروپا هم در دسترس هستن.»

دلسوزی گزینشی

و با غرض و مرض

ساسان دانش‌پژوه: «لیلی رشیدی بعد از ۴ سال برای کیان پیرفلک دلسوزی میکنه؛ اما برای ۱۶۸ کودک مینابی و لامرد لال شده. تف به شما که دلسوزی‌تون هم گزینشی و با غرض و مرضه و تف به اونایی که هنوز به شما میدون میدن تا کار کنید.»

تکراری با پایان متفاوت

سید امیر سیاح:« بخشی از روضه دیشب آقای پناهیان: بعد پیامبر، اگر مردم در میدان می‌ماندند، آن حوادث اتفاق نمی‌افتاد. امروز حضرت زهرا(س)، به پرچم‌گردان‌ها با تحسین می‌فرماید بعد پیامبر شماها کجا بودید؟ اگر سر کوچه بنی‌هاشم حاضر بودید، نمی‌توانستند در خانه علی را آتش بزنند.»

جمعیت نادان وطن‌فروش

‏امانی: «سپاه آب مینوشه، سدها رو بزنید! سپاه ماشین سوار میشه، کارخانه‌های ماشین‌سازی رو بزنید! سپاه از رو پل رد میشه، پل‌ها رو بزنید! سپاه از فولاد و آلومینیوم استفاده میکنه، بنزین مصرف میکنه کارخانه‌های مادر و پالایشگاه‌ها رو بزنید! با جمعیتی نادان طرف هستیم که آرزوی نابودی ایران دارند.»

ثمره نیم‌قرن اتکا به قدرت درونی

نویسنده و تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک ساکن آمریکا: «یکی از دلایلی که ایران را در جایگاه یک قدرت بزرگ قرار می‌دهد، این است که خودش را یک قدرت بزرگ می‌داند و مانند یک قدرت بزرگ رفتار می‌کند. این صرفاً یک شوخی هوشمندانه نیست؛ ایران از پیشینه‌ای بسیار طولانی در فرهنگ سیاسی امپراتوری برخوردار است! پس از انقلاب و در شرایطی که چشم‌انداز یک رویارویی طولانی‌مدت با آمریکا وجود داشت، جامعه اطلاعاتی آمریکا انتظار داشت ایران به دامان کرملین بیفتد و به بلوک شوروی نزدیک شود. اما چنین نشد! ایران مسیر کاملاً مستقلی را در پیش گرفت و از آن زمان تاکنون نیز بر همین رویکرد پایبند مانده است. ایران امروز ثمره نیم‌قرن اتکا به قدرت و توان مستقل خود را برداشت می‌کند.»

مرده‌خوری

عبدالله گنجی: «مردم شهر آبدانان در اعتراض به کشته‌شدن عزیزان‌شان در تصادف، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و شعار دادند: «مسئول بی‌کفایت استعفا، استعفا» بعد هم رفتند و تعدادی از آنها با طیف دیگری که شب برای تجمعات شبانه بیرون می‌آیند به هم پیوستند. اما شما در ده‌ها پیج اینستاگرام صداگذاری می‌شنوید که: «این آخرین نبرده/پهلوی برمی‌گرده». مرده‌خوری و لاشخوری در حد لالیگا. والا پهلوی‌ها را خارجی آورد و خارج هم از دنیا رفتند. با صداگذاری، بی‌صداگذاری، با موساد و بی‌موساد کسی برنمی‌گرده. «این» را خرابش نکنید! «اون» تمام شد و رفت.»