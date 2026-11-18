دبیر فدراسیون وزنه‌برداری شرایط ورزشکاران این رشته برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را اعلام کرد.

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تاریخ و میزبانان مسابقات قهرمانی جهان و همچنین انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را اعلام کرده است. قوانین مسابقات انتخابی نسبت به ادوار گذشته با سختی‌های بیشتری همراه است و اگر یک ورزشکار به‌دنبال حضور در المپیک است، باید تقریباً مدت دو سال سطح آمادگی خوبی داشته باشد. وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنه‌برداری در این باره گفت: ۱۰ مرحله رقابت انتخابی برای المپیک در نظر گرفته شده است که ورزشکاران باید در ۵ رویداد شرکت کنند. پس از حضور در مسابقات، میانگین رکورد مشخص می‌شود و برای آن‌ها رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود. در هر یک از اوزان شش‌گانه ۹ نفر موفق به کسب سهمیه می‌شوند که مجموع ۵۴ نفر در بخش مردان و ۵۴ نفر در بخش بانوان خواهد بود، همچنین ۶ سهمیه (۳ مرد و ۳ زن) به میزبان و ۶ سهمیه (۳ مرد و ۳ زن) در بخش یونیورسالیتی در نظر گرفته شده است تا در نهایت مسابقات وزنه‌برداری در المپیک ۲۰۲۸ با حضور ۱۲۰ ورزشکار به انجام برسد.

وی ادامه داد: هر کشور نهایتاً می‌تواند ۳ نماینده مرد و ۳ نماینده زن در المپیک داشته باشد. اگر تعداد نفراتی که سهمیه می‌گیرند، بیش از ۳ نفر باشد، کشورها خودشان باید ۳ نفر را معرفی کنند، ضمن اینکه در هر وزن فقط یک ورزشکار از هر کشور شرکت خواهد کرد. دبیر فدراسیون وزنه‌برداری گفت: پروسه سختی برای حضور در المپیک وجود دارد، یک ورزشکار برای آنکه به المپیک برسد، باید دو سال در آمادگی به‌سر ببرد، دیگر مانند گذشته نیست که ورزشکار به یک مسابقه برود، فقط وزن‌کشی کند و تست دوپینگ بدهد، در واقع اکنون باید با شرایط خوبی در مسابقات حضور داشته باشد و رکوردهای خوبی ثبت کند، شاید خیلی‌ها نتوانند این پروسه را کامل کنند، یک مصدومیت یا عدم آمادگی مطلوب، می‌تواند شرایط حضور در المپیک را سخت و حتی غیرممکن کند.