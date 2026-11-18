رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه‌ای ۱۲ روزه به‌دلیل برگزاری مسابقات فیفادی و حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در تورنمنت چهارجانبه بصره، از امروز با برگزاری دیدارهای هفته سیزدهم از سر گرفته می‌شود؛ هفته‌ای که در یکی از حساس‌ترین مسابقات آن، پرسپولیس در تهران میزبان پیکان خواهد بود.

سرخ‌پوشان پایتخت که در آخرین دیدار خود برابر فجرسپاسی در خانه تن به شکست دادند، حالا در شرایطی روز جمعه به مصاف پیکان می‌روند که اعتراض هواداران به عملکرد کادر فنی و بازیکنان، فضای اطراف این تیم را تحت‌تأثیر قرار داده است. شاگردان تارتار برای بازگشت به آرامش و فاصله گرفتن از حواشی، چاره‌ای جز کسب پیروزی در این مسابقه ندارند. از سوی دیگر، پیکان نیز امیدوار است از شرایط نه‌چندان مطلوب میزبان خود استفاده کند و با کسب امتیاز از این دیدار، هفته سیزدهم را با نتیجه‌ای مطلوب پشت سر بگذارد.

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

پنج‌شنبه 28 آبان 1405

*ملوان.................................................................................................گل‌گهر(ساعت16:30)

جمعه 29 آبان 1405

*فجر سپاسی......................................................................چادرملو اردکان(ساعت15:30)

*ذوب‌آهن.........................................................................شمس‌آذر قزوین(ساعت15:30)

*پرسپولیس..........................................................................................پیکان(ساعت16:15)

*صنعت نفت آبادان.....................................................استقلال خوزستان(ساعت18:00)

شنبه 30 آبان 1405

*نساجی مازندران...............................................................آلومینیوم اراک(ساعت16:15)

*فولاد.................................................................................................سپاهان(ساعت18:00)

سه‌شنبه 8 دی1405

*خیبر خرم‌آباد................................................................................استقلال(ساعت15:30)

*مس شهر بابک.................................................................................تراکتور(ساعت16:15)