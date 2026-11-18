عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال گفت: پیاتزا انتظارات را برآورده نکرد، ما تیم ملی را در رده پانزدهم رده‌بندی جهانی به پیاتزا تحویل دادیم اما اکنون در جایگاه نوزدهم قرار داریم.

مصطفی کارخانه درباره پایان همکاری فدراسیون والیبال با روبرتو پیاتزا گفت: انتظارات ما از پیاتزا بیشتر بود. رئیس فدراسیون، اعضای هیئت‌رئیسه و جامعه والیبال توقعات بالاتری از این مربی داشتند و او اثربخشی نداشت. چندین سال است که ولاسکو از والیبال ایران رفته است اما هنوز تفکرات او در والیبال ایران وجود دارد و اثربخشی دارد. ذهنیت برنده‌ای که به بازیکنان القا کرد، نوع تمرینات، نگرش و تفکر او همچنان در تیم ملی وجود دارد، اما نتایج به‌دست‌آمده توسط پیاتزا انتظارات را برآورده نکرد. قهرمانی در بازی‌های آسیایی اتفاق خوبی بود ولی باید به آن می‌رسیدم چون بازیکنان اصلی ژاپن در این مسابقات حضور نداشتند. اما در رقابت‌های قهرمانی آسیا با نتیجه سه بر صفر مقابل ژاپن شکست خوردیم. بنابراین با توجه به ظرفیت والیبال ایران، انتظار بیشتری از تیم ملی داشتیم. با توجه به قراردادی که فدراسیون والیبال با این سرمربی داشت به فدراسیون این اجازه را می‌داد که در مورد ادامه همکاری با او تصمیم‌گیری کند. عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال درباره انتقادها از کنار گذاشتن برخی بازیکنان باتجربه و استفاده نکردن از تمام ظرفیت‌های والیبال ایران در دوره پیاتزا خاطرنشان کرد: جوان‌گرایی اتفاق خوبی بود و کسی منکر ضرورت آن نیست، سیاست آقای پیاتزا این بود که یک تیم جدید بسازد اما معتقدم نتوانستیم از تمام ظرفیت بازیکنان شایسته خود استفاده کنیم. بازیکنانی مانند امیرحسین اسفندیار سرمایه والیبال ایران هستند. او با قد و توانایی فنی خود در یکی از بهترین لیگ‌های دنیا، یعنی لهستان، بازی می‌کند و حتی در ترکیب اصلی تیمش قرار می‌گیرد، اما در تیم ملی کشور خودش جایگاهی نداشت.

کارخانه ادامه داد: پوریا حسین‌خانزاده نیز در ایتالیا بازی می‌کند و مورد توجه قرار دارد، اما در بسیاری از مسابقات تیم ملی از ظرفیت او استفاده نشد. این‌ها بازیکنان ارزشمندی هستند و باید بتوانیم از تمام داشته‌های والیبال ایران بهره ببریم. در مجموع انتظار ما از یک مربی حرفه‌ای در سطح پیاتزا بیشتر بود. مردم از والیبال انتظار بالایی دارند و ما نباید سرمایه اجتماعی این رشته را از دست بدهیم. یکی از ایرادهایی که به پیاتزا وارد بود، حضور فیزیکی کمتر او در کنار تیم بود.