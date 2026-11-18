رئیس فدراسیون کشتی که نام او برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شده، بین دوراهی ماندن در این فدراسیون و رفتن به انتخابات مانده و قرار است هفته آینده تصمیم نهایی را بگیرد.

دوره چهار ساله ریاست محمود خسروی‌وفا، اعضای هیئت‌رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ششم شهریورماه ۱۴۰۵ به پایان رسید، اما هیئت اجرایی این کمیته در نشست ۲۷ مردادماه خود، به دلیل برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا، زمان مجمع انتخاباتی را به هفتم دی‌ماه سال جاری موکول کرد.

در روزهای اخیر احتمال حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شده است. دبیر چندی پیش در واکنش به پرسش خبرنگار مهر درباره احتمال نامزدی در این انتخابات عنوان کرد که تاکنون ۱۰ فدراسیون از او خواسته‌اند در انتخابات ثبت‌نام کند، اما خودش تمایلی به این موضوع ندارد.

با این حال تعداد فدراسیون‌هایی که خواستار حضور دبیر در انتخابات کمیته ملی المپیک شده‌اند، به ۱۵ فدراسیون رسیده است. علاوه بر این برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی نیز از رئیس فدراسیون کشتی خواسته‌اند در این انتخابات شرکت کند. از سوی دیگر هم‌زمان با جدی‌تر شدن گمانه‌زنی‌ها درباره حضور رئیس فدراسیون کشتی در انتخابات کمیته ملی المپیک جامعه کشتی نیز ضمن اعلام مخالفت با حضور دبیر در انتخابات کمیته، خواستار ادامه فعالیت او در این رشته شده است.

در همین راستا جمعی از اعضای جامعه کشتی از جمله سرمربیان تیم‌های ملی با حضور در فدراسیون کشتی از علیرضا دبیر درخواست کردند تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس در کنار کشتی بماند و به فعالیت خود در این فدراسیون ادامه دهد. علیرضا دبیر که بین دوراهی ماندن در کشتی یا رفتن به کمیته ملی المپیک مانده است، قصد دارد اوایل هفته آینده تصمیم نهایی خود در این مورد را بگیرد و تکلیف ماندن در فدراسیون کشتی یا سپردن کار به فردی دیگر را مشخص کند.