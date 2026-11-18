غیبت مشکوک بختیاری‌زاده در تمرین استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال به‌دلیل برخی مشکلات به‌وجود آمده حاضر به شرکت در تمرین امروز آبی‌پوشان نشد.

سهراب بختیاری‌زاده به‌دلیل فراهم نشدن زمین‌ چمن مناسب برای برگزاری تمرینات و تأمین نشدن امکانات مورد نیاز برای تیمش از مسئولان باشگاه استقلال ناراضی است. سرمربی استقلال در روزهای اخیر منتظر بود تا پاسخی به درخواست‌های او داده شود، اما وقتی متوجه شد فعلاً خبری از پیدا کردن محل جدید برای برگزاری تمرینات تیمش نیست، دیروز(چهارشنبه) تصمیم گرفت در تمرین تیمش شرکت نکند. در غیاب او، دستیارانش در زمین شماره 2 آزادی تمرین را برعهده گرفتند.

این اتفاق در‌حالی افتاده که چند روز پیش بختیاری‌زاده به مدیران استقلال برای رفع مشکلات زمین‌تمرین و امکانات تیم اولتیماتوم داده بود. از شب گذشته نیز شایعه استعفای سرمربی آبی‌پوشان مطرح شده است.

باید دید واکنش مسئولان استقلال به غیبت بختیاری‌زاده در تمرین امروز آبی‌پوشان چه خواهد بود. استقلال دوم آذرماه در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا میهمان العین امارات خواهد بود.

رد درخواست تبریزی‌ها از سوی AFC

باشگاه تراکتور تبریز طبق برنامه به‌طور غیرمستقیم از تبریز راهی شهر مسقط عمان خواهد شد.

باشگاه تراکتور تبریز بعد از مانع‌تراشی‌های عمان برای سفر مستقیم اعضای تیم به این کشور در هفته‌های گذشته، در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد میزبانی مسابقات این تیم از عمان به کشور دیگری انتقال یابد.

پس از رایزنی‌های ابتدائی صورت گرفته، کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با درخواست باشگاه تراکتور برای میزبانی موافق نکردند و در ادامه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز درخواست نماینده ایران برای انتقال مسابقات به اربیل عراق را رد کرد. AFC در پاسخ به نامه باشگاه تراکتور اعلام کرد کشور عراق میزبان سه تیم در لیگ نخبگان است و امکان میزبانی از مسابقات نماینده کشورمان در این کشور وجود ندارد. پس از این اتفاقات، باشگاه تراکتور تصمیم گرفت در هفته پنجم لیگ نخبگان نیز در کشور عمان میزبان الوصل امارات باشد. با‌توجه به اینکه به‌دلیل مشکلات موجود امکان سفر مستقیم به عمان وجود ندارد، شاگردان نکونام صبح روز شنبه (30 آبان‌ماه) از تبریز راهی شهر استانبول ترکیه و سپس بعدازظهر همان روز از استانبول راهی شهر مسقط عمان می‌شوند.

دیدار تراکتور- الوصل در هفته پنجم لیگ نخبگان ساعت 19:30 روز دوشنبه (2 آذرماه) در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار خواهد شد.

مهدی اربابی درگذشت

مهدی اربابی پیشکسوت فوتبال و رئیس پیشین هیئت فوتبال استان تهران درگذشت.

مراسم تشییع پیکر وی ساعت ۹ صبح امروز(پنج‌شنبه) از میدان تجریش- ابتدای بلوار شهید ملکی- مسجد گیاهی به سمت بهشت زهرا برگزار می‌شود.

اربابی متولد ۲۷ فروردین ۱۳۲۵ در محله شمیرانات تهران بود. او ۱۰ سال رئیس هیئت فوتبال استان تهران و ۲ دوره مدیرکل باشگاه ورزشی انقلاب بود. اربابی باشگاه سعدآباد را تأسیس کرد و مربی و سرپرست این باشگاه هم بود. تیم سعدآباد در سال ۱۳۶۲ قهرمان جام حذفی شد. او ۲ دوره مربی تیم ملی جوانان و یک دوره نیز سرپرست این تیم بود. اربابی همچنین مسئولیت باشگاه ایرانیان دوبی و مدیریت باشگاه بنیاد شهید را نیز بر عهده داشت.

سرویس ورزشی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه فوتبال تسلیت می‌گوید.

شیخ سلمان: همه موافق تعویق جام ملت‌ها بودند

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با تأکید بر توافق همه طرف‌ها برای تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، ابراز اطمینان کرد عربستان میزبان بهترین دوره این رقابت‌ها خواهد بود. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط پس از نشست کمیته اجرائی AFC در بانکوک، درباره تصمیم اخیر برای تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها توضیح داد و تأکید کرد که این تصمیم با توافق همه طرف‌های مرتبط اتخاذ شده است. شیخ سلمان درباره جزئیات نشست کمیته اجرائی گفت: این تصمیم با هماهنگی کمیته برگزارکننده و فدراسیون فوتبال عربستان گرفته شد. رئیس AFC با تمجید از توانایی عربستان برای میزبانی این مسابقات اظهار داشت: می‌دانیم که فدراسیون فوتبال عربستان بهترین دوره تاریخ جام ملت‌های آسیا را برگزار خواهد کرد و برای آنها آرزوی موفقیت داریم. کمیته اجرائی کنفدراسیون فوتبال آسیا در نشست دیروز خود در بانکوک، تغییر زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان را تصویب کرد. بر اساس برنامه جدید، این رقابت‌ها از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۷ آغاز می‌شود و تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.